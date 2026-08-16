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FC Schalke 04 v Real Madrid - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Apa yang Terjadi pada Mourinho? Penampilan Tak Biasa Memicu Tanda Tanya

Schalke 04 vs Real Madrid
Schalke 04
Real Madrid
Club Friendlies
LaLiga
J. Mourinho
Jerman
Spanyol
Portugal

Apa ceritanya?

Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, juru taktik Real Madrid, mencuri perhatian selama pertandingan timnya melawan Schalke di Jerman, namun kali ini jauh dari urusan susunan pemain atau strategi teknis, setelah ia tampil di bangku cadangan dengan penampilan berbeda yang menarik perhatian para suporter dan penonton.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Mourinho tampil selama pertandingan dengan cedera yang jelas di bawah matanya, yang terlihat berupa memar hitam, hal yang menarik perhatian lensa televisi yang menyorot pelatih asal Portugal itu sepanjang jalannya laga, dan memicu pertanyaan mengenai penyebab kemunculannya.

Gambar yang menampilkan Mourinho tidak memberikan penjelasan jelas apa pun mengenai jenis cedera tersebut atau bagaimana ia mengalaminya, sehingga memar misterius itu tetap menjadi salah satu momen paling menyita perhatian selama pertandingan, di samping berbagai kejadian yang berlangsung di dalam lapangan.

Penampilan Mourinho dengan cepat menjadi bahan perbincangan para penonton, terlebih pelatih asal Portugal itu terbiasa menjadi pusat perhatian karena keputusan-keputusan taktisnya dan kepribadiannya yang kontroversial, namun kemunculannya kali ini di hadapan Schalke menarik perhatian karena alasan yang benar-benar berbeda.

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