"Apa yang terjadi mengubah segalanya": Pengakuan mengejutkan dari Gavi

Gavi tidak menjalani musim ini sebagai pemain inti secara permanen bersama Barcelona, tetapi ia masih mendapatkan kepercayaan besar dari pelatih Hansi Flick, yang mendukungnya dan mengandalkannya dalam perhitungannya, sementara pemain asal Andalusia itu terus bekerja keras untuk mendapatkan menit bermain sebanyak mungkin di tengah persaingan sengit di dalam tim.

Dalam sebuah wawancara dengan majalah "Men's Health", Gavi, yang berusia 22 tahun, berbicara tentang situasinya saat ini di Barcelona, dan bagaimana caranya menghadapi tekanan berubah dibandingkan awal kariernya, dengan mengatakan: "Sekarang tekanannya jauh lebih besar dibandingkan ketika saya berusia 17 tahun. Pada saat itu saya tidak menyadari di mana saya berada. Semakin muda usia saya, semakin saya menikmati sepak bola."

Meski usianya masih muda, Gavi telah melewati sejumlah pengalaman sulit, terutama cedera yang membuatnya menepi dari lapangan untuk waktu yang lama, tetapi ia menilai bahwa fase tersebut membantunya memperoleh kesabaran dan kematangan yang lebih besar.

Pemain Barcelona itu mengatakan: "Mungkin dulu saya tidak sabar, tetapi sekarang saya lebih sabar. Ketika saya cedera, saya harus menyelesaikan tahap demi tahap dan menetapkan target. Selain itu, bermanfaat bagi saya untuk mempelajari hal-hal lain di luar sepak bola. Sekarang saya bisa mengatakan bahwa saya merawat diri saya dengan jauh lebih baik dibandingkan ketika saya memulai karier profesional."

Gavi berbicara tentang lututnya

Meskipun tidak selalu bermain sebagai pemain inti di semua pertandingan, Gavi menegaskan bahwa ia masih dituntut untuk memperhatikan lututnya yang membuatnya menepi dari lapangan hampir satu musim penuh, seraya menekankan pentingnya tidak menganggap remeh dalam menanganinya.

Ia menjelaskan: "Lutut saya harus selalu kuat, baik saya bermain maupun tidak. Saya tidak bisa menganggap remeh karena cedera bisa terjadi kapan saja."

Gavi juga berbicara tentang peran yang dimainkan keluarganya selama masa cederanya, dengan mengatakan: "Saya mengasingkan diri bersama keluarga saya, dan itu sangat membantu saya."

Gavi memuji Lamine Yamal

Gavi juga memberikan pujian khusus kepada rekan setimnya di Barcelona, Lamine Yamal, dengan menegaskan bahwa bakatnya tidak hanya terlihat selama pertandingan, tetapi lebih menonjol selama sesi latihan.

Ia mengatakan: "Pemain ini sangat hebat di lapangan, tetapi ia lebih membuatmu terkejut saat latihan. Saya hanya berharap ia terus berkembang. Ia menyadari kemampuannya; ia bisa menjadi salah satu yang terbaik sepanjang masa."

Ia menambahkan: "Saya melihatnya kuat secara mental, dan itulah yang terpenting pada akhirnya. Ia tahu apa yang ia inginkan, dan masih ada masa depan sepak bola yang panjang di hadapannya. Ia harus terus seperti ini setiap hari, karena masa kini adalah yang terpenting, dan semua orang akan mengawasinya dari dekat setiap hari."