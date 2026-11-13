Apa yang Terjadi di Dalam Timnas Zidane? Krisis Baru Mengacaukan Persiapan Prancis Jelang Hadapi Turki

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Zinedine Zidane, pelatih kepala timnas Prancis, menghadapi masalah organisasi baru selama persiapan timnya untuk menghadapi Turki, setelah dimulainya sesi latihan yang dijadwalkan di Kota Bordeaux tertunda akibat peralatan olahraga yang tidak tiba tepat waktu.

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Insiden ini terjadi beberapa hari setelah berbagai masalah logistik mewarnai perjalanan timnas ke Italia, yang menandai kekalahan pertama mereka di bawah arahan pelatih asal Prancis tersebut.

Jaringan “RMC Sport” Prancis menyebutkan bahwa rombongan timnas Prancis tiba di Bordeaux pada Jumat, untuk persiapan menghadapi Turki, setelah meninggalkan Italia menyusul kekalahan dari timnas negara tersebut dengan skor 3-1, pada Kamis malam, dalam laga pekan sebelumnya di UEFA Nations League.

Para pemain semula dijadwalkan menjalani latihan pada pukul enam sore di Stadion Matmut Atlantique, yang menjadi tuan rumah pertandingan berikutnya, tetapi latihan tersebut tertunda akibat masalah dalam pengangkutan peralatan dari pusat latihan Clairefontaine ke Bordeaux.

Perlengkapan yang dibutuhkan tidak tiba pada waktu yang ditentukan, sehingga memaksa tim pelatih untuk menyesuaikan pengaturan mereka dan menunda dimulainya sesi latihan hingga pukul tujuh malam, dalam insiden baru yang memunculkan pertanyaan seputar aspek organisasi di dalam timnas Prancis, terutama dengan berulangnya masalah-masalah semacam ini sejak Zidane mengambil alih tanggung jawab teknis.

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Timnas Prancis sebelumnya menderita kekalahan pertama di bawah arahan Zidane dari Italia, meski sempat unggul lewat gol yang dicetak Michael Olise, sebelum tuan rumah berhasil bangkit dan memastikan kemenangan dengan skor tiga gol berbanding satu.

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Meski demikian, pelatih asal Prancis itu tampak tidak terlalu terbebani dengan kekalahan tersebut, karena ia segera mengarahkan fokusnya ke pertandingan berikutnya melawan Turki, sebagai laga terakhir di fase grup UEFA Nations League.

Namun, krisis terbaru ini bukanlah yang pertama dihadapi rombongan Prancis selama pemusatan latihan saat ini; perjalanan tim ke Italia sempat diwarnai masalah terkait pengaturan perjalanan keluarga para pemain, yang memicu ketidakpuasan sejumlah anggota timnas, dan membayangi suasana perjalanan sebelum menghadapi Italia.

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Perkembangan ini merupakan kelanjutan dari masalah-masalah organisasi yang muncul sejak awal era Zidane bersama timnas, karena pemusatan latihan pada September dan Oktober lalu sempat diwarnai beberapa kekacauan terkait perlengkapan para pemain, di antaranya pul sepatu, kaus kaki, dan bendera, yakni detail-detail yang menyebabkan terhambatnya sejumlah pengaturan selama kembalinya mantan pelatih Real Madrid itu menukangi timnas Prancis.

Federasi Sepak Bola Prancis sebelumnya menggelar pertemuan pada Minggu lalu, dengan tujuan memastikan kesiapan pengaturan organisasi dan menangani berbagai kekurangan yang muncul selama pemusatan latihan sebelumnya, tetapi keterlambatan tibanya peralatan di Bordeaux menunjukkan bahwa sejumlah masalah masih berlanjut meski langkah-langkah tersebut telah diambil.

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Zidane berharap dapat mengatasi kekacauan ini dan fokus pada pertandingan melawan Turki yang dijadwalkan pada Minggu, setelah aspek-aspek logistik menjadi sumber gangguan yang berulang bagi tim pelatih dan para pemain. Dengan mendekatnya akhir fase grup, muncul kebutuhan untuk menghadirkan suasana yang stabil guna membantu timnas bersiap menghadapi pertandingan tanpa hambatan apa pun di luar lapangan.