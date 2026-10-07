Apa yang sedang coba dibangun Xabi Alonso di Chelsea?

Xabi Alonso menjalani awal yang campur aduk bersama Chelsea sejak penunjukannya musim panas ini. Menjelang jeda internasional pertama musim ini, ada sampel kecil dari lima laga Premier League: dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Meski begitu, sebuah pola mulai terlihat.

Chelsea sudah tampak berbeda secara jelas, tetapi lini belakang, lini tengah, dan lini serang mereka berkembang dengan kecepatan yang sangat berbeda. Ada banyak hal yang bisa disukai. Chelsea mencetak gol, menciptakan peluang, dan membuat lawan kewalahan dengan talenta menyerang mereka, serta ada kilasan sepak bola cair berbasis posisi yang membuat Alonso menjadi sosok yang begitu menarik untuk ditunjuk. Namun, ada juga kenyataan tak nyaman yang semakin sulit diabaikan.

Chelsea sudah kebobolan 12 gol, terbanyak di liga, meski mereka memainkan satu pertandingan lebih banyak daripada sebagian besar tim, dan masih mencari nirbobol pertama. Kekalahan 3-0 di markas Brentford menyingkap masalah yang harus diperbaiki Alonso sebelum Chelsea menjamu Bournemouth pada 10 Oktober.

Pertahanan: Masalahnya lebih dari sekadar tiga bek

Chelsea merekrut Maxence Lacroix dan Emiliano Martínez untuk menambah kualitas di lini belakang, tetapi jumlah gol yang bersarang lebih menunjukkan masalah taktis yang lebih luas daripada sekadar persoalan personel. Identitas Alonso dibangun di sekitar sistem tiga bek yang ia gunakan untuk menjuarai Bundesliga tanpa terkalahkan bersama Bayer Leverkusen, jadi tidak mengejutkan jika ia mencoba menerapkannya di sini. Namun, ia juga bergantian memakai tiga bek dan empat bek tergantung lawan dan situasi pertandingan.

Pertandingan berikutnya CHE Premier League 10.00 BOU

Chelsea berada di peringkat ke-11 untuk penguasaan bola, dengan 47,5% dari lima pertandingan itu. Hal itu akan mengejutkan banyak orang, mengingat Alonso dipuji sebagai pelatih berbasis penguasaan bola saat kedatangannya. Tanpa bola, lawan memiliki waktu dan ruang untuk menekan Chelsea ke belakang dalam periode-periode panjang dan mengeksploitasi celah dalam struktur pertahanan yang masih jauh dari rapat.

Tim-tim Premier League memiliki kualitas teknis untuk menghukum bahkan tim terbaik sekalipun, dan koordinasi Chelsea saat tidak menguasai bola telah memberi terlalu banyak akses lawan masuk ke kotak penalti. Alonso suka tiga penyerangnya tetap rapat dan siap melakukan serangan balik saat Chelsea tidak menguasai bola, sering kali membentuk 5-2-3 ketimbang 5-4-1 datar. Ini adalah bentuk yang berisiko tinggi dan telah memungkinkan lawan menciptakan keunggulan jumlah di area sayap melawan wing-back dan bek tengah melebar Chelsea.

Lini tengah: Kurangnya opsi berkualitas

Menjual Enzo Fernández dan Andrey Santos musim panas ini hingga £175 juta adalah bisnis yang sangat bagus untuk neraca keuangan. Namun, Chelsea gagal mendatangkan pengganti sebelum hari terakhir bursa transfer, laporan menyebut kepindahan Lamine Camara dari Monaco gagal terwujud, dan itu mengubah area yang semula menjadi kekuatan menjadi kelemahan.

Cedera membuatnya makin buruk. Moisés Caicedo baru bermain 14 menit sepanjang musim karena masalah betis, sehingga Alonso mengandalkan Jordan Henderson, Valentín Barco, dan Roméo Lavia, dengan pergeseran sesekali dari full-back alami Reece James dan Malo Gusto. Masalahnya bukan hanya kurangnya jumlah, melainkan kurangnya kontrol. Alonso membutuhkan gelandang yang bisa mengalirkan bola ke depan, tahan terhadap tekanan, dan melindungi pertahanan saat penguasaan bola hilang.

Model permainannya dibangun di atas kontrol penguasaan bola dan ruang, jadi mengalami keterbatasan sedini ini dalam masa jabatannya pasti membuat frustrasi, dan bisa dimengerti jika kekompakan yang ia tuntut dari ruang mesin belum terlihat. Musim masih panjang. Caicedo semakin dekat untuk kembali dan Chelsea diperkirakan akan melihat opsi lini tengah pada Januari, jadi gambarnya bisa sangat berbeda pada akhir musim.

Serangan: Trio JP Morgan enak ditonton

Chelsea merekrut Morgan Rogers dari Aston Villa musim panas ini untuk melengkapi Cole Palmer dan João Pedro, dan ia langsung tampil impresif dengan 3 gol dan 1 assist dalam lima pertandingan.

Trio itu menjadi hal paling positif sejauh ini, menyumbang delapan dari 10 gol liga Chelsea dan enam dari sembilan assist mereka. Rogers adalah pelari dan pembawa bola yang melebarkan permainan, João Pedro adalah titik fokus, dan Palmer menghubungkan lini tengah dan lini serang dari half-space kanan. Profil mereka yang saling melengkapi menghasilkan serangan yang mengalir bebas, dengan setiap pemain berotasi dan berkolaborasi secara cair, mengingatkan pada puisi yang bergerak. Dengan Palmer dan João Pedro sama-sama masih diperiksa jelang Bournemouth, harapan Chelsea untuk meraih trofi sangat bergantung pada lini depan itu tetap bugar.

Kesimpulan

Bagi Alonso, jeda internasional menawarkan sesuatu yang dibutuhkan setiap manajer baru: waktu. Waktu untuk memperbaiki struktur pertahanan dan rest defence tim, waktu untuk membangun kemitraan di lini tengah dan, mungkin yang paling penting, waktu untuk mengajarkan Chelsea bahwa mengendalikan pertandingan bisa sama berharganya dengan mendominasi pertandingan itu.

Ada cukup banyak talenta menyerang di Stamford Bridge untuk percaya bahwa gol tidak akan menjadi masalah terbesar. Pertanyaan yang lebih besar adalah apa yang terjadi saat Chelsea tidak menguasai bola. Setelah lima pertandingan, penilaian yang tepat untuk Alonso bukanlah optimisme atau pesimisme, melainkan rasa ingin tahu. Lini serang menunjukkan ada sesuatu yang layak dibangun, lini tengah menunjukkan fondasinya masih diletakkan, dan lini belakang menunjukkan masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

Chelsea sudah punya identitas. Sekarang Alonso harus memberi mereka keseimbangan.



