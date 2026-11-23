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Selain tim sepak bola putra dan putri serta empat divisi olahraga profesional, yakni bola basket, bola tangan, futsal, dan hoki sepatu roda, Barcelona juga terus memiliki sejumlah tim olahraga nonprofesional yang menjadikannya klub yang unik di dunia.

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Menurut harian Sport, daftar cabang olahraga tersebut meliputi atletik, hoki lapangan, bola voli putra, rugbi, seluncur indah, dan hoki es, ditambah tim bola basket kursi roda yang bekerja sama dengan Unes Barcelona serta tim bola voli putri yang bekerja sama dengan CVB Barcelona, melalui perjanjian kerja sama.

Sebaliknya, kiprah klub di sejumlah cabang olahraga lain telah terhenti, seperti bisbol, balap sepeda, sepak bola Amerika yang dijalankan melalui perjanjian dengan tim Dragons, sepak bola pantai, bola basket putri, judo, senam, dan seluncur indah sepatu roda, ditambah tenis dan renang yang sudah absen dari klub selama hampir satu abad.

Pembangunan Camp Nou yang baru dan proyek Espai Barça berdampak langsung pada divisi hoki es, yang kehilangan arena setelah Museum Barcelona dipindahkan ke fasilitas yang sebelumnya menjadi lokasi arena es lama, tepatnya pada 7 Juni 2023.

Setelah meraih tujuh gelar liga dan enam gelar Copa del Rey, tim ini tidak lagi memiliki arena untuk memainkan pertandingannya dalam tiga musim terakhir.

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Pada musim 2023-2024, Barcelona memainkan laga kandang di arena lain dan kalah di semifinal dari Majadahonda dengan agregat kemenangan 3-1. Tim kemudian memutuskan untuk menangguhkan aktivitasnya pada musim berikutnya, sebelum kembali pada musim lalu dengan memainkan seluruh pertandingan di luar kandang dan menutup kompetisi di peringkat kelima.

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Seiring kembalinya tim untuk berlaga di musim 2025-2026, Joan Laporta telah berjanji kepada divisi tersebut untuk menyediakan arena es yang baru.

Sejumlah kabar menyebut arena itu akan dibangun di bagian utara kota, setelah stasiun metro Zona Universitària milik Universitas Barcelona.

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Situasinya jauh lebih baik dibanding setahun sebelumnya, ketika keputusan untuk tidak ikut serta di musim 2024-2025 memicu kekhawatiran bahwa tim akan dibubarkan secara permanen. Akibatnya, klub terancam kehilangan divisi olahraga yang menekuni cabang yang kurang populer di Spanyol, tetapi membangkitkan gairah dan antusiasme besar di banyak negara.

Meski demikian, Laporta dan dewan direksi berupaya mewujudkan janji-janji tersebut. Dengan museum yang kini menempati arena es lama, sebelum kemungkinan kembali ke Camp Nou setelah pembangunannya rampung, semua indikasi menunjukkan bahwa fasilitas itu suatu hari akan dirobohkan, bersama Palau Blaugrana yang sekarang, apabila pembangunan dua fasilitas baru telah selesai.

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Pada 6 Mei lalu, arena es sementara milik Barcelona yang baru diresmikan di lokasi permanennya, yakni di kawasan fasilitas olahraga Universitas Barcelona, di antara Jalan Diagonal dan stasiun metro Ernest Lluch, di kota L'Hospitalet de Llobregat.

Upacara peresmian dipimpin oleh Rafa Yuste, yang saat itu menjabat sebagai presiden klub. Arena tersebut berjarak sekitar 20 menit berjalan kaki dari Spotify Camp Nou.

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Akhirnya, pada 19 September lalu, Barcelona kembali bertanding di arena sendiri dengan menjamu Txuri Urdin asal San Sebastián dalam suasana meriah yang berakhir dengan kemenangan 4-0, berkat dua gol pemain asal Swedia, Zeke Bak.

Pemain Skandinavia itu merupakan salah satu dari tiga rekrutan terbaik tim untuk musim ini, bersama pemain asal Amerika Serikat, Jarrett Walker, dan pemain asal Slovakia, Lubomir Sandor, yang berbagi dengan mereka dalam mencetak dua gol lainnya di pertandingan tersebut.

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Setelah memainkan tujuh pertandingan, tim Catalan yang dilatih Arturo Guerra itu menempati peringkat kedua dengan koleksi 16 poin, tertinggal dua poin dari Jaca, yang tampil luar biasa dan memenangi seluruh enam pertandingannya.

Jaca mengandalkan kiper kelas tersendiri, yakni Juho Järvinen asal Finlandia, yang gawangnya hanya kebobolan delapan gol dalam enam pertandingan. Salah satunya terjadi dalam laga ketika tim lawan bermain tanpa kiper setelah menurunkan pemain tambahan di lini serang.

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Besarnya antusiasme yang mengiringi kembalinya tim hoki es Barcelona bertanding di arena sendiri membuat banyak penonton tertahan di luar fasilitas karena kapasitas tribun yang terbatas.

Karena itu, sejak saat itu penonton wajib memesan kursi melalui situs resmi klub, cukup dengan membayar biaya administrasi.