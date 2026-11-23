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Lamine Yamal gagal mengeksekusi penalti saat klubnya, Barcelona, menghadapi Villarreal dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 3-2 tim Catalan itu di Stadion Spotify Camp Nou.

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Seperti dilaporkan harian Sport, "Terjadi dialog antara Raphinha dan Lamine Yamal tepat sebelum eksekusi penalti pada menit ke-21 laga melawan Villarreal."

Raphinha sebenarnya sudah bersiap mengeksekusi penalti tersebut, mengingat statusnya sebagai algojo utama, tetapi ia menyerahkannya kepada Yamal atas permintaan langsung dari rekannya itu.

Momen itu terbilang sulit, karena Barcelona sedang tertinggal 0-2. Meski demikian, Raphinha ingin menghibur Lamine Yamal, yang dilanggar hingga berbuah penalti.

Lamine menunjukkan mental yang sangat kuat setelah momen tersebut. Ia memberikan assist untuk gol penyeimbang Fermín López, sekaligus mengawali serangan yang berujung gol kemenangan lewat umpan tumit brilian kepada Eric García.

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Karena itu, Lamine Yamal tidak layak disalahkan. Namun, tingkat keandalannya dalam mengeksekusi penalti tidak sebanding dengan apa yang ditunjukkan Raphinha.

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Raphinha tidak pernah gagal mengeksekusi penalti selama hampir 9 tahun, sejak masih bermain untuk klub Portugal, Vitória de Guimarães.

Pemain asal Brasil itu sukses mencetak 21 penalti secara beruntun sepanjang kariernya. Kegagalan terakhirnya terjadi pada 23 Desember 2017, atau sekitar 9 tahun lalu, saat masih memperkuat Vitória de Guimarães di Liga Portugal. Sejak itu, ia selalu sukses dalam setiap eksekusi, baik bersama Stade Rennes, Leeds United, Barcelona, maupun timnas Brasil.

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Tepatnya, persentase keberhasilan Raphinha dalam mengeksekusi penalti sepanjang kariernya mencapai 95,6%. Bersama Barcelona, catatannya benar-benar sempurna: ia mengeksekusi 11 penalti dan semuanya berbuah gol.

Lamine Yamal juga memiliki kualitas tinggi dalam mengeksekusi bola jenis ini, tetapi ia tidak memiliki ketajaman yang sama seperti Raphinha.

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Musim ini terlihat sangat sulit bagi Yamal, setelah ia hanya mencetak satu gol dari 3 percobaan penalti. Ia gagal saat melawan Racing dan Villarreal, sementara berhasil mencetak gol saat menghadapi Levante.

Sepanjang kariernya, Lamine Yamal memiliki persentase keberhasilan yang cukup baik, yakni 75%, dalam mengonversi penalti menjadi gol.

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Dari 16 penalti yang ia eksekusi, empat di antaranya gagal: tiga bersama Barcelona, dan satu dalam adu penalti babak perempat final UEFA Nations League melawan Belanda.

Robert Lewandowski merupakan algojo utama penalti Barcelona dalam beberapa musim terakhir, tetapi kepergian pemain asal Polandia itu membuka situasi baru. Sejauh ini, Flick memberikan keleluasaan tertentu kepada para pemainnya untuk mengatur urusan ini sendiri, tetapi ia mungkin akan meninjau ulang hal tersebut setelah perkembangan terbaru.

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Tidak diragukan lagi, Raphinha merupakan jaminan nyata, dan semua indikasi menunjukkan bahwa perdebatan soal siapa algojo penalti harus diakhiri mulai sekarang, terutama pada momen-momen krusial.

Sebagai contoh, tidak ada keraguan sedikit pun soal hal ini di timnas Spanyol, karena Mikel Oyarzabal bertindak sebagai algojo utama penalti. Saat melawan Prancis di semifinal Piala Dunia, misalnya, pemain asal Basque itu mengambil penalti, meski pelanggaran yang berujung penalti tersebut dilakukan terhadap Yamal.