Beberapa jam sebelum laga akbar yang bisa menentukan ulang siapa penguasa puncak Liga Spanyol, Presiden Atletico Madrid Enrique Cerezo melontarkan pesan tegas tanpa celah tafsir kepada bintang asal Argentina mereka, Julian Alvarez: bermain dan cetaklah gol, karena di Metropolitano tak ada tempat untuk permintaan maaf, hanya untuk gol.

Stadion Metropolitano akan menjadi tuan rumah pertandingan Atletico Madrid melawan Barcelona pada Minggu mendatang, dalam duel krusial antara dua tim yang hanya terpisah dua poin di klasemen Liga. Atletico berusaha keras meraih kemenangan di hadapan pendukungnya agar bisa merebut puncak klasemen dari Barcelona.

Sebelum pertandingan ini, Cerezo berbicara kepada media Spanyol dan membahas sejumlah persoalan terkait tim, sembari menyatakan keyakinannya yang besar terhadap peluang timnya untuk menang.

Apa setelah permintaan maaf?

Julian Alvarez menjadi salah satu sosok utama dalam konferensi pers menjelang pertandingan, di mana penyerang asal Argentina itu akan menjalani laga yang sangat istimewa, dan Cerezo ingin menegaskan bahwa ia mengharapkan penampilan istimewa darinya di atas lapangan.

Pertandingan berikutnya ATM LaLiga 15.00 BAR

Sang presiden berkata: "Ini pertandingan yang sangat istimewa baginya, tetapi menurut saya ia sudah meminta maaf dan mengakui kesalahannya, dan kini yang harus ia lakukan adalah bermain serta mencetak gol untuk Atletico Madrid."

Cerezo juga ditanya mengenai kemungkinan Joan Laporta, Presiden Barcelona, menanyakan masa depan penyerang asal Argentina itu saat laga kedua tim berlangsung. Jawabannya singkat namun tegas: "Ia akan mendapatkan jawabannya."

Sebuah pesan yang tampak menutup segala pintu spekulasi tentang masa depan Alvarez, sekaligus menegaskan bahwa tempat alaminya adalah di jantung lini serang Los Rojiblancos.

Kepuasan dan keyakinan, Eropa jadi tantangannya

Sebagai penutup, Cerezo mengulas penampilan tim saat ini dan menyatakan kepuasannya atas posisi Atletico di berbagai kompetisi, dengan mengatakan: "Sejujurnya kami tampil sangat baik, dan kami perlu memperbaiki penampilan kami di Liga Champions. Menurut saya di Liga Champions, pada pertandingan berikutnya, kami akan berusaha menang seperti biasa, dan kami akan menempatkan diri di posisi yang baik untuk berada di antara delapan besar, jika memungkinkan."