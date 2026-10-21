Apa rahasianya? Jersey Como memicu tanda tanya di rumah Messi

Cesc Fabregas, pelatih Como, mengungkap rahasia kemunculan Ciro, putra legenda Lionel Messi, yang mengenakan jersey timnya, setelah foto yang beredar di media sosial memicu pertanyaan tentang alasan pemilihan jersey tersebut secara khusus.

Foto itu tersebar setelah dipublikasikan oleh Antonella Roccuzzo, istri Messi sekaligus ibu Ciro, melalui akun Instagram miliknya, sebelum akhirnya sampai ke Fabregas, mantan rekan setim Messi di Barcelona, yang mengungkap kisah di balik peristiwa tersebut dalam sebuah wawancara pada hari Selasa.

Fabregas berkata dalam pernyataan kepada jaringan Sky yang dikutip situs Football Italia: "Akulah yang memberikan jersey itu kepadanya. Istri-istri kami, anak-anak kami, dan aku sudah bersahabat dekat selama bertahun-tahun, dan aku telah mengirimkan banyak jersey Como kepada mereka."

Sejumlah media Italia sebelumnya menyebutkan bahwa Ciro memilih jersey Como karena kekagumannya kepada Nico Paz, salah satu kandidat terkuat untuk menggantikan Messi dalam mengenakan jersey nomor 10 bersama timnas Argentina setelah pensiunnya.

Pertandingan berikutnya COM Champions League 12.45 MUN

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Namun pelatih Como menegaskan hal tersebut sambil menjelaskan: "Ini adalah jersey milikku. Nama Fabregas tertulis di punggungnya, dan nomornya tentu saja 4."

Fabregas dan Messi menghabiskan beberapa tahun bersama di Barcelona, dan memainkan 123 pertandingan bersama dengan jersey klub Catalan tersebut, selama periode yang menyaksikan keduanya meraih sejumlah gelar, di antaranya La Liga musim 2012-2013 dan Piala Super Eropa tahun 2011.

Como, yang dipimpin Fabregas, menjamu Manchester United pada pekan ketiga Liga Champions Eropa, hari Rabu ini.

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