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Kunjungan kiper asal Jerman, Marc-André ter Stegen, ke kompleks olahraga Barcelona selama jeda internasional terakhir memunculkan tanda tanya soal hubungannya dengan klub Catalan tersebut, setelah ia hijrah ke Ajax Amsterdam dengan status pinjaman pada musim panas lalu.

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Menurut harian Catalan "Sport", Ter Stegen datang ke kompleks olahraga klub untuk menjalani program perawatan bersama tim medis Barcelona sebagai bagian dari upaya pemulihan masalah lututnya, bukan sekadar kunjungan biasa menemui mantan rekan-rekan setimnya.

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Kiper asal Jerman itu menjalani perawatan tambahan yang bertujuan meningkatkan rasa pada lututnya sekaligus memantau perkembangan kondisinya. Hal ini berkaitan dengan kontraknya yang masih berlaku di klub, meski saat ini ia berada di Belanda.

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Kunjungan tersebut tampak wajar mengingat ia masih terikat dengan Barcelona dan kondisi medisnya perlu dipantau secara rutin.

Barcelona sebelumnya secara resmi mengumumkan pada 4 Agustus lalu bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Ajax untuk meminjamkan sang kiper hingga 30 Juni 2027. Ia pun menjalani pengalaman baru di Liga Belanda, setelah menghabiskan paruh kedua musim lalu bersama klub Spanyol Girona, namun hanya tampil dalam dua pertandingan akibat cedera.

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Ter Stegen dianggap sebagai salah satu aset Barcelona, setelah menghabiskan lebih dari 11 tahun di klub sejak didatangkan dari Borussia Mönchengladbach pada musim panas 2014.

Selama periode tersebut, ia telah memainkan 423 pertandingan resmi dengan seragam tim Catalan dan meraih 21 gelar, termasuk Liga Champions pada 2015, sehingga menjadikannya salah satu kiper paling menonjol dalam sejarah klub.

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Meski telah pindah ke Ajax, masa depan kiper asal Jerman itu secara kontraktual masih terikat dengan Barcelona, karena kontraknya bersama klub berlaku hingga Juni 2028.

Dengan demikian, berakhirnya masa pinjamannya pada musim panas 2027 akan kembali mengangkat persoalan masa depannya, entah kembali ke tim atau mencari pelabuhan baru.

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Dalam konteks ini, Valencia menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Ter Stegen, setelah direktur olahraga klub, Braulio Vázquez, menanyakan situasi sang kiper asal Jerman dan peluang untuk mendatangkannya, sebagaimana dilaporkan program "Onda Deportiva Valencia" di radio Onda Cero.

Meski demikian, langkah tersebut sejauh ini belum berkembang menjadi negosiasi resmi ataupun kesepakatan antara pihak-pihak terkait.

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Di level internasional, Ter Stegen tengah menjalani periode positif bersama timnas Jerman di bawah arahan pelatih Jürgen Klopp, yang mengambil alih kursi kepelatihan pada Agustus lalu dan menegaskan bahwa kiper Ajax tersebut akan menjadi pilihan utamanya selama ia mampu menjaga kebugaran dan performanya.

Ter Stegen tampil sebagai starter dalam dua laga terakhir Jerman di UEFA Nations League, melawan Serbia dan Belanda pada 13 dan 16 November ini.

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Timnas Jerman memenangi kedua laga tersebut masing-masing dengan skor 3-1 dan 5-0, sehingga melaju ke perempat final UEFA Nations League sebagai pemuncak grup di atas Belanda. Di babak selanjutnya, mereka akan menghadapi Belgia, yang finis sebagai runner-up di bawah Prancis.