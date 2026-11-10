Apa rahasia di balik kunjungan Lewis Hamilton ke Mesir?

Dalam kunjungan bernuansa kemanusiaan yang jauh dari sirkuit kecepatan dan ajang balap Formula 1, pembalap Inggris Lewis Hamilton, juara dunia tujuh kali, tiba di Mesir untuk mendukung upaya kemanusiaan dan bantuan yang ditujukan ke Jalur Gaza, serta meninjau mekanisme penyaluran bantuan kepada warga Palestina di tengah kondisi kemanusiaan saat ini.

Khaled Megawer, Gubernur Sinai Utara, menyambut bintang Formula 1 itu saat kedatangannya di Bandara Internasional El-Arish, di mana agenda kunjungannya mencakup perjalanan menuju perlintasan darat Rafah untuk mengenal upaya-upaya Mesir dalam menerima bantuan kemanusiaan dan bantuan yang dialokasikan untuk Jalur Gaza.

Kunjungan ini juga mencakup peninjauan gudang bantuan logistik milik Bulan Sabit Merah Mesir di Kota El-Arish, serta melihat mekanisme penyiapan dan koordinasi kiriman kemanusiaan sebagai persiapan untuk memasukkannya ke Jalur Gaza.

Hamilton dianggap sebagai salah satu legenda paling terkemuka dalam olahraga balap mobil, setelah dinobatkan sebagai juara dunia Formula 1 sebanyak tujuh kali dan meraih 105 kemenangan sepanjang kariernya, menjadikannya salah satu pembalap paling sukses dalam sejarah kejuaraan tersebut.

Aktivitasnya tidak terbatas pada sisi olahraga saja, karena ia dikenal dengan kepeduliannya terhadap isu-isu kemanusiaan dan sosial, serta dukungannya terhadap inisiatif pendidikan dan kesetaraan. Pada tahun 2021, ia mendirikan yayasan "Mission 44" untuk mendukung kaum muda dan menyediakan peluang yang lebih baik di bidang pendidikan dan pekerjaan, dengan mengalokasikan 20 juta pound sterling dari dananya pribadi.

Kunjungannya ke Mesir merupakan kelanjutan dari kepeduliannya terhadap kerja kemanusiaan, dengan memanfaatkan ketenarannya di seluruh dunia untuk menyoroti inisiatif-inisiatif yang bertujuan membantu para korban di wilayah-wilayah konflik.