Valentijn Driessen tidak mengerti mengapa Wout Weghorst kembali tidak masuk skuad timnas Belanda. Striker FC Twente itu tampil sangat baik selama dua bulan terakhir, tetapi tetap tidak dipanggil pelatih timnas Xavi Hernández pada Jumat untuk laga internasional mendatang melawan Yunani dan Jerman.

Weghorst juga tidak mendapat panggilan pada periode laga internasional September, yang pertama di bawah Xavi. Saat itu, performa sang penyerang memang sedang menurun. Namun, kini ia tampil menonjol lewat gol-gol dan penampilan apiknya.

Dalam podcast Kick-off milik De Telegraaf, Valentijn Driessen mengaku sulit memahami keputusan Xavi. "Apa lagi yang harus dilakukan pemain itu? Dia memuncaki daftar pencetak gol terbanyak, mencetak gol-gol hebat, dan menjadi penggerak tim," kata jurnalis tersebut, yang menilai Weghorst layak mendapat kesempatan lagi.

Menurut Driessen, Weghorst tampaknya bukan tipe striker yang dicari Xavi. "Terlihat jelas bahwa Xavi tidak tertarik dengan pemain seperti itu," simpulnya. "Namun, performa saat ini juga penting bagi timnas Belanda, terutama dalam rangkaian laga kualifikasi."

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Weghorst juga tidak dipanggil oleh pelatih asal Spanyol itu pada kesempatan sebelumnya. "Saat itu performanya sedikit menurun dan Zirkzee masuk ketika Brobbey keluar dari skuad," kenang Driessen. Mike Verweij menambahkan bahwa Weghorst karena itu tampaknya "pada akhirnya menjadi pilihan kelima" dalam urutan prioritas.

Kali ini pun tidak ada tempat bagi Weghorst, meski ia tampil mengesankan bersama FC Twente. Xavi memilih Brian Brobbey, Donyell Malen, dan Mexx Meerdink untuk posisi striker.

Weghorst sendiri enggan berkomentar banyak pada Minggu lalu ketika ditanya soal kemungkinan kembali ke timnas Belanda setelah mencetak empat gol melawan Excelsior (menang 0-9). "Saya mau mandi," jawab sang striker kepada ESPN.