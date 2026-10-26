Apa kaitannya dengan Mbappe? Araujo pecahkan rekor di Premier League

Bek asal Uruguay, Ronald Araujo, yang meraih penghargaan pemain terbaik dalam pertandingan klubnya Liverpool melawan Brighton, terus memikat hati para pendukung di Stadion Anfield dari hari ke hari.

Dalam beberapa pekan saja, Araujo, yang bermain dengan status pinjaman dari Barcelona, telah menjadi salah satu pilar utama tim besutan pelatih Andoni Iraola, sekaligus salah satu sosok yang penampilannya mendapat pujian dari para suporter di tribun.

Surat kabar Sport menyebutkan, mengutip platform Winna, bahwa Araujo memecahkan rekor pemain tercepat di Liga Inggris musim ini, setelah kecepatannya mencapai 36,3 kilometer per jam.

Sebagai gambaran, kecepatan ini sama dengan yang dicatatkan para pemain tercepat di Liga Spanyol selama musim 2026-2027, di antaranya Kylian Mbappe, Andrei Ratiu, Kike Fernandez, Facundo Buonanotte, dan Alejandro Catena.

Dalam pertandingan melawan Brighton, Araujo mendapatkan tepuk tangan dari para suporter, tepatnya pada salah satu momen ketika ia melesat dengan seluruh tenaganya untuk membela gawang timnya dan menggagalkan serangan berbahaya lawan, bahkan sampai menjatuhkan dirinya ke tanah dengan menggunakan kepalanya dalam upaya menjauhkan bola. Momen ini pun menyebar luas di media sosial.

Selain itu, Araujo memenangkan seluruh duel satu lawan satu yang ia jalani di Anfield, dengan tingkat keberhasilan mencapai 100%, setelah ia memenangi lima duel dari total 5.

Ia juga menempati posisi kedua di belakang kapten tim, Virgil van Dijk, dalam hal kontribusi defensif, dengan catatan 11 kontribusi.

Andoni Iraola mengatakan dalam konferensi pers seusai pertandingan, "Ia memberikan banyak hal untuk tim. Saya rasa kita semua menikmati menyaksikan Ronald saat ia berjuang di dalam lapangan."

Ia menambahkan, "Ia sangat bagus dalam duel satu lawan satu. Bahkan pada gol pertama, saya rasa ia memenangkan dua duel beruntun, dan sampai ke garis akhir. Umpannya memang tidak menentukan, tapi bisa saja menentukan."

Penghargaan pemain terbaik yang diraih Araujo dalam pertandingan itu pun menambahkan satu pencapaian baru ke dalam catatannya bersama Liverpool musim ini. Bek asal Uruguay tersebut menjadi pemain pertama di tim yang meraih penghargaan ini lebih dari sekali sepanjang musim berjalan.