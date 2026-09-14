Paris Saint-Germain berhasil mengalahkan Brest dengan skor 1-0, lewat gol yang dicetak Ferran Torres, pada pekan keempat Liga Prancis.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Torres kini telah mencapai gol keenamnya dalam 5 pertandingan bersama Paris Saint-Germain, klub yang ia bela musim panas ini setelah datang dari Barcelona.

Ferran Torres memulai musim dengan moral tinggi, setelah berperan sebagai bintang dalam keberhasilan Spanyol merengkuh Piala Dunia 2026.

Torres menyelamatkan satu poin pada penampilan perdananya bersama Paris, dengan mencetak dua gol dalam laga melawan Rennes di Liga Prancis, kemudian tampil gemilang pada pertandingan pertamanya di Liga Champions Eropa dengan mencatatkan hat-trick pertamanya di kompetisi tersebut.

Kemarin Minggu, Torres mencetak gol yang luar biasa untuk memberikan Paris Saint-Germain kemenangan pertamanya di Liga Prancis, dalam sebuah pertandingan di mana tim banyak menderita menghadapi Brest.

Jika kita membandingkan awal perjalanan Torres di Paris dengan awal beberapa pemain yang mendahuluinya, maka torehan angkanya menempatkannya di level yang sama dengan pemain seperti Zlatan Ibrahimovic, yang juga mencetak 6 gol dalam 5 pertandingan pertamanya, dan membuatnya unggul satu gol atas Neymar yang mencetak 5 gol.

Klub asal Paris ini mengeluarkan dana sebesar 48,5 juta euro untuk mendatangkan Torres, dalam sebuah transaksi yang tampak sangat menguntungkan bagi ibu kota Prancis tersebut, sementara Barcelona sendiri memperoleh hasil yang baik dari kepergiannya.

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