Pensiun Dari Sepak Bola, Antonio Valencia Tulis Surat Untuk Fans Manchester United

Legenda Setan Merah itu memutuskan untuk gantung sepatu setelah 18 tahun berkarier di dunia sepak bola secara profesional.

Mantan kapten Manchester United Antonio Valencia mengakhiri karier sepak bolanya setelah secara resmi mengumumkan pensiun.

Valencia memutuskan gantung sepatu bersama klub asal Meksiko Queretaro FC, dua tahun setelah meninggalkan Old Trafford..

Sebelumnya, - pemain yang meraih penghargaan Sir Matt Busby Player of The Year, Goal of the Season dan Players 'Player of the Year di musim 2011/12 dan musim 2016/17 di United - Valencia bergabung dengan Setan Merah pada tahun 2009 dari Wigan Athletic.

Di bawah asuhan Sir Alex Ferguson, pemain internasional Ekuador itu meraih dua gelar Liga Primer, satu Piala FA, dua Piala Liga, tiga Community Shield dan Liga Europa.

Pemain yang bisa bermain di segala posisi di sisi kanan tersebut meninggalkan United pada tahun 2019 setelah menorehkan 339 penampilan dan mencetak 25 gol untuk bergabung dengan LDU Quito.

Selama berada di Old Trafford, Valencia mendapat banyak dukungan dari para penggemar yang membuat dia terus semangat untuk tampil maksimal di setiap pertandingan bersama United.

Di sosial media pribadi miliknya, Valencia menuliskan surat khusus yang ditujukan kepada fans Setan Merah.

Dia menyebutkan bahwa dia tidak akan melupakan semua kisahnya di Old Trafford.

"Kepada penggemar Manchester United", tulisnya di awal unggahannya tersebut. "Tuhan memberi saya kesempatan untuk bergabung dengan Manchester United."

"Saya tidak akan pernah melupakan semua yang saya alami di Old Trafford. Saya tidak akan pernah melupakan setiap gol, setiap trofi dan para penggemar yang luar biasa."

To Manchester United fans 🔴👇🏽 pic.twitter.com/0HKWscZO9F — Antonio Valencia (@anto_v25) May 12, 2021

Keputusannya untuk gantung sepatu tak lepas dari kondisi fisiknya yang telah tidak kuat seperti dahulu. Valencia juga berterima kasih kepada semua orang yang telah menjadi bagian dari karier sepak bolanya.

"Saya tidak menyangka momen ini akan datang secepat ini, tetapi tubuh saya meminta saya untuk membuat keputusan ini. Saya mengumumkan pengunduran diri saya dari sepak bola."

"Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang telah menjadi bagian dari karier dan hidup saya."

"Kepada penggemar di semua negara tempat saya bermain. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik. Terima kasih atas kasih sayang dan dukungan Anda."