Anthony Correia ingin membawa pemain terbaik Telstar ke FC Utrecht

Jochem Ritmeester van de Kamp menjadi incaran FC Utrecht, demikian dilaporkan oleh pengamat klub yang biasanya sangat terpercaya, Edjeuitnoord, di X.

FC Utrecht mengincar kedatangan Anthony Correia. Menurut Jeroen Kapteijns dari De Telegraaf, kepindahan pelatih Telstar ke Domstad sudah hampir pasti.

Correia sendiri meremehkan minat klub tersebut saat berbicara dengan ESPN. Ia mengatakan bahwa ia hanya ‘minum kopi’ dengan perwakilan FC Utrecht.

Kini terungkap bahwa Correia bahkan sudah memiliki pengaruh terhadap transfer di klub barunya. Pelatih sukses Telstar ini sangat ingin membawa Ritmeester van de Kamp ke De Galgenwaard.

Gelandang berusia 22 tahun ini bermain sebagai pemain pinjaman di Velsen-Zuid musim ini dan akan kembali ke Almere City pada musim panas nanti.

Menurut pengamat klub, FC Utrecht bukanlah satu-satunya klub yang akan melamar di Almere. sc Heerenveen dan Fortuna Sittard juga dikabarkan tertarik pada bintang Telstar tersebut.



