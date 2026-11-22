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Anthony Correia dipecat FC Utrecht dengan efek segera, demikian diumumkan klub melalui kanal resminya. Pelatih berusia 44 tahun itu dianggap bertanggung jawab atas hasil buruk di Eredivisie.

Correia datang dari Telstar dengan ekspektasi setinggi langit. Ia membawa klub tersebut promosi ke Eredivisie dan mempertahankannya di kasta tertinggi. Namun, di Utrecht, Correia jauh lebih kesulitan menunjukkan kemampuannya.

Setelah 13 pertandingan, Utrecht berada di posisi ke-15 yang mengecewakan, hanya dua poin di atas zona degradasi. Utrecht hanya meraih tiga kemenangan, tiga kali imbang, dan tujuh kali kalah. Tiga pertandingan liga terakhir berakhir dengan kekalahan. Kekalahan kandang 2-3 dari SC Cambuur pada Sabtu malam menjadi titik akhirnya.

"Setelah periode bersama Ron Jans, kami harus mencari pelatih baru," kata direktur teknik Jordy Zuidam melalui kanal resmi klub. "Semua orang di klub sepakat bahwa Anthony adalah kandidat terbaik. Sejak hari pertama, ia dan stafnya telah melakukan segalanya agar ini berhasil."

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"Kami tahu proses ini membutuhkan waktu, dan kami telah saling memberi waktu tersebut. Dalam prosesnya, kami selalu berusaha melihat lebih jauh daripada sekadar hasil pertandingan."

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"Ada saat-saat ketika kami sama-sama merasa semuanya berjalan ke arah yang benar, tetapi pada akhirnya tidak ada perbaikan yang konsisten. Karena itu, betapapun sulitnya, kami mengambil keputusan ini," ujar Zuidam.

Selain hasil buruk, taktik dan sistem yang diterapkan Correia juga menuai banyak kritik. Gaya bermain yang begitu efektif di Telstar dinilai jauh kurang berhasil di Stadion Galgenwaard.

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Selain Correia, asisten pelatih Gertjan Tamerus juga dipecat. Pria asal Haarlem itu telah bekerja bersama Correia sebagai asisten pelatih sejak pertengahan 2024.

"FC Utrecht berterima kasih kepada Correia dan Tamerus atas dedikasi mereka serta mendoakan kesuksesan keduanya dalam kelanjutan karier masing-masing," tutup klub, yang telah memulai pencarian pengganti permanen.