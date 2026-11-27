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Anthony Correia (44) untuk pertama kalinya berbicara kepada media sejak dipecat FC Utrecht. Pelatih yang dikenal ramah itu hadir dalam acara sponsor klub amatir RKVV Velsen.

Pieter de Waard, mantan direktur utama Telstar, dan Anthony Correia, mantan pelatih Singa Putih berbincang secara terbuka dalam sebuah pertemuan.

"Bulan-bulan bersama FC Utrecht terasa indah, tetapi perpisahan ini tentu sangat menyakitkan," kata Correia untuk pertama kalinya sejak dipecat dari klub asal Utrecht itu.

Pernyataannya dikutip oleh media lokal IJmond360, yang juga hadir dalam acara tersebut. Di sana, Correia menyampaikan harapannya untuk segera kembali melatih.

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"Saya berharap segera mendapat tantangan baru," ujar pelatih yang baru saja dipecat itu. Posisinya di Utrecht, setidaknya untuk sementara, diambil alih Mark Otten.

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Otten sebelumnya melatih Jong FC Utrecht dan beberapa tahun lalu mengikuti kursus kepelatihan KNVB bersama Correia. Kini, ia menggantikan Correia.

Pada akhirnya, kekalahan menyakitkan di kandang dari SC Cambuur (2-3) menjadi akhir kiprah Correia. FC Utrecht menempati posisi ke-15 di Eredivisie setelah putaran pertandingan sebelumnya.

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Di bawah arahan Correia, FC Utrecht sudah tujuh kali kalah dalam 13 pertandingan liga pertama. Tiga kekalahan terakhir terjadi saat menghadapi Telstar yang berjuang menghindari degradasi, NEC yang tengah kesulitan, dan tim promosi Cambuur.

Setelah itu, manajemen klub merasa perlu mengambil tindakan. Otten mengambil alih sebagai pelatih sementara, meski direktur teknik Jordy Zuidam tidak menutup kemungkinan ia kelak menjadi pelatih permanen.