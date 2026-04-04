Antara mimpi dan mimpi buruk... Kapan Ali Majrashi akan kembali ke Al-Ahli Jeddah?

Laporan media mengungkap tanggal kembalinya Ali Majrashi, bek sayap Al-Ahli Jeddah, ke skuad tim, setelah cedera yang dialaminya saat membela tim nasional Saudi Arabia beberapa waktu lalu.

Majrashi mengalami cedera saat membela timnas Saudi, tepatnya setelah tampil di menit-menit akhir pertandingan melawan Serbia, Selasa lalu, di Stadion TSC di Beograd, yang berakhir dengan kekalahan "Al-Akhdar" 1-2.

Surat kabar "Al-Riyadhiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa bek kanan tersebut telah menjalani pemeriksaan medis dalam beberapa jam terakhir, yang menunjukkan bahwa ia mengalami cedera robekan otot paha, yang berarti ia akan absen dari lapangan selama dua hingga tiga minggu.

Tim medis Al-Ahli sedang mengintensifkan program rehabilitasi bagi pemain asal Saudi Arabia tersebut, agar ia dapat kembali bermain setelah pertandingan melawan Al-Duhail dari Qatar pada 13 April mendatang, di babak 16 besar Liga Champions Asia Elite.

Hal ini terjadi meskipun ada beberapa laporan yang menegaskan bahwa masa pemulihan cedera tidak akan kurang dari 3 minggu, yang berarti ia akan absen bahkan sebelum pertandingan final Liga Champions Asia Elite pada 25 April mendatang, jika timnya lolos ke babak tersebut.

Pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, pelatih Al-Ahli Jeddah, mengandalkan Mohammed Abdulrahman untuk menggantikan absennya Majrashi, dalam laga melawan Damak, hari Sabtu ini, di Stadion Al-Inmaa, pada putaran ke-27 Liga Roshen.

Majrashi dianggap sebagai salah satu pemain kunci Al-Ahli musim ini, di mana ia telah tampil dalam 35 pertandingan di berbagai kompetisi, mencetak satu gol dan memberikan lima assist.