Antara menyerah dan keyakinan: Vinicius membalas para pengkritiknya dengan 5 kata

Vinicius Junior, bintang Brasil milik Real Madrid, kembali tampil kurang meyakinkan dalam kemenangan timnya atas Leipzig (4-1), Rabu malam, di Stadion Santiago Bernabeu, pada laga ketiga fase liga di Liga Champions Eropa.

Vinicius turun sebagai starter, namun pelatih Jose Mourinho memutuskan untuk menariknya keluar pada menit ke-70 digantikan oleh rekan setimnya Yan Diomande, yang mencetak satu assist dan satu gol hanya dalam 20 menit.

Vinicius menulis melalui akun resminya di "Instagram" usai pertandingan: "Saya menikmati momen ini, semuanya akan berlalu."

Di sisi lain, surat kabar "Marca" menggambarkan pesan Vinicius sebagai perpaduan antara penyerahan diri dan keyakinan, di tengah kritik keras dari suporter yang diterimanya sejak awal musim ini akibat penurunan performanya, di samping keraguan yang menyelimuti posisinya dalam susunan pemain inti setelah dirinya dihukum larangan tampil 4 pertandingan oleh La Liga.

Namun Mourinho tidak ikut mengkritik, melainkan membela sang pemain Brasil dengan tegas. Pelatih asal Portugal itu berkata: "Vini tampil luar biasa, dan menunjukkan kinerja taktis yang sangat baik yang bermanfaat bagi pelatihnya maupun bagi tim."

Pelatih itu berbicara panjang lebar mengenai keunggulan Vinicius yang tidak terbatas pada mencetak gol, dengan mengatakan: "Ia berhasil membangun serangan dari sisi kiri, menguasai ruang dengan brilian, dan nyaris mencetak gol yang indah andai saja tendangan kerasnya tidak dihalau oleh kiper lawan."







