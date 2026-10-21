Badan sepakbola Eropa, UEFA, mengungkap pencetak gol kedua Real Madrid ke gawang Leipzig di ajang Liga Champions Eropa.

Real Madrid menjamu Leipzig, Rabu hari ini, di Stadion Santiago Bernabeu di ibu kota Spanyol, pada laga pekan ketiga fase liga Liga Champions Eropa.

Pada menit ke-52, Real Madrid mencetak gol kedua setelah Jude Bellingham mengirim umpan silang ke arah kepala Kylian Mbappe, yang kemudian mengarahkannya ke dalam gawang, namun Arda Guler menyentuhnya di garis gawang sebelum bola masuk.

Media serta para suporter berbeda pendapat mengenai identitas pencetak gol kedua Los Blancos, antara Mbappe dan Guler, sebelum akhirnya badan sepakbola Eropa memastikannya.

UEFA, melalui situs resminya, menyatakan bahwa pencetak gol tersebut adalah Arda Guler, dengan melampirkan gambar yang menunjukkan bahwa pemain Turki itulah yang menyentuh bola sebelum masuk sepenuhnya ke dalam gawang.

Gol ini menjadi gol pertama yang dicetak Guler di edisi Liga Champions Eropa musim ini, dan yang ketiga sepanjang sejarahnya di ajang tersebut, setelah dua golnya ke gawang Bayern Munich pada musim lalu.