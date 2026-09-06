Ransford Königsdörffer, yang pada musim panas pindah ke Mainz dengan status bebas transfer dan masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua, melesat setelah dikirim Philipp Mwene ke ruang di belakang lini terakhir HSV, lalu kembali menambah kecepatan saat berhadapan dengan pemimpin lini belakang Sebastian Bornauw untuk mengecohnya dan menceploskan bola ke gawang Hamburg, tak mampu dibendung Daniel Heuer Fernandes, menjadi gol 5-0 untuk Mainz. Setelah itu, Königsdörffer melakukan sprint selebrasi, disusul selebrasi meluncur dengan lutut dan banyak gestur dengan tangan di belakang telinga ke arah penonton.

Provokasi ini, selebrasi ekspresif saat mencetak gol melawan mantan klub, apalagi baru beberapa pekan setelah perpisahan, tentu akan selalu dinilai sebagai hal seperti itu, dan kembali membangunkan Volkspark. Siulan dan cemoohan terhadap Königsdörffer pun terjadi. Para pemain HSV juga bereaksi. Kapten Nicolai Remberg dengan tegas menghampiri kerumunan pemain Mainz yang merayakan gol untuk menegur mantan rekan setimnya itu.

"Saya sangat suka Ransi. Saya sangat akrab dengannya," kata Remberg setelah laga kepada DAZN. "Tapi saya kapten klub ini dan kalau ada seseorang merayakan di depan fans kami, bagi saya itu tidak pantas, jadi saya harus ke sana. Saya harus mengatakannya."

Ia mengatakan langsung kepada Königsdörffer bahwa ia menilai aksinya itu "memang tidak benar". "Dia pernah bermain di sini. Lalu merayakannya seperti itu, sebegitu berlebihan dan sebegitu ekstrem - lalu kalau Anda melakukan selebrasi meluncur dengan lutut, mungkin itu juga tidak keren."

Getty Images

"Kadang-kadang di bawah sabuk": Remberg ikut merasakan apa yang dialami mantan rekannya

Namun, Remberg juga menunjukkan pemahaman terhadap Königsdörffer, yang pada musim lalu sebagian menghadapi kritik yang cukup keras.

"Dari luar orang sama sekali tidak tahu seberapa parah penghinaan terhadapnya. Karena itu mungkin saya tidak perlu mengatakan sekarang bahwa saya bisa memahaminya, tetapi memang kadang benar-benar di bawah sabuk, apa yang saya dengar," jelas Remberg. "Mungkin itu yang baru saja keluar darinya, begitu perasaan saya, karena setelah itu dia juga ingin tos."

Yang jauh lebih tidak memahami adalah mantan pemain HSV Sonny Kittel, yang dulu juga sempat bermain bersama Königsdörffer. "Keterlaluan!" komentarnya pada sebuah video di kanal Instagram DAZN.

Sementara Königsdörffer sendiri tidak berkomentar, kedua pelatih berupaya meredakan situasi. "Saya tidak mau melebih-lebihkan ini. Saya tidak peduli siapa melakukan apa pun setelah gol," kata Merlin Polzin. "Biarkan para pemain menyelesaikannya di antara mereka sendiri." Dengan makna yang sama, pelatih Hamburg itu menambahkan bahwa setelah kalah 0-5, ia punya topik lain untuk dibereskan.

Getty Images

Königsdörffer memainkan peran penting dalam promosi dan bertahan di liga

"Tentu saja itu tidak boleh berlebihan. Tapi saya rasa seorang pemain seharusnya bergembira ketika dia mencetak gol," kata pelatih Mainz Urs Fischer. Bagi Remberg, hari Minggu itu tetap meninggalkan "sedikit rasa yang mengganjal". Namun hubungan pribadinya dengan mantan rekannya itu tidak akan lama terdampak karenanya.

Sebelum pertandingan, Königsdörffer telah menerima hadiah perpisahan untuk masanya di Hamburg dari direktur olahraga HSV Claus Costa. Pemain 24 tahun itu datang ke HSV dari Dynamo Dresden pada 2022 dan telah mencatatkan 138 penampilan untuk Die Rothosen. Pada musim 2024/25 ia punya andil besar dalam promosi, sementara pada musim sebelumnya ia merupakan pemain inti HSV dan menyumbang lima gol untuk bertahan di liga.