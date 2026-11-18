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Sebuah laporan media pada Rabu (hari ini) mengungkap sikap Milan terkait rencana merekrut bintang Real Madrid asal Brasil, Endrick, pada Januari mendatang.

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Endrick, yang berusia 20 tahun, mengisyaratkan kemungkinan dirinya meninggalkan Real Madrid pada bursa transfer musim dingin mendatang. Sejumlah tim menunjukkan minat untuk merekrutnya, di antaranya Milan dan Roma, menurut berbagai laporan media.

Pernyataan penyerang Brasil berusia 20 tahun itu muncul setelah ia tampil gemilang bersama tim nasional negaranya saat menghadapi Singapura dengan mencetak satu gol dan satu assist. Penampilan tersebut kembali menyorot bakatnya, di tengah pertanyaan mengenai alasan ia tidak mendapat menit bermain reguler di Real Madrid.

Dalam beberapa jam terakhir, kanal Brasil TNT Sports menyebut Milan tidak berminat meminjam Endrick, melainkan ingin mendatangkannya secara permanen, dan negosiasi sudah dimulai di antara semua pihak: Milan, Real Madrid, serta agen sang pemain Brasil.

Menurut kanal tersebut, tawaran Milan mencapai 70 juta euro, terdiri dari 60 juta euro nilai tetap dan 10 juta euro dalam bentuk bonus.

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Masih menurut media Brasil itu, Real Madrid ingin menyertakan dua klausul dalam kesepakatan ini. Pertama, opsi pembelian kembali senilai 85 juta euro, dan kedua, klausul yang memungkinkan Real Madrid menyamai tawaran apa pun di masa depan.

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Semua itu terjadi di Brasil, tetapi di Italia, "Eurosport" melaporkan hal sebaliknya: Milan telah mencoret Endrick. Jaringan media tersebut menegaskan bahwa target baru tim Italia itu adalah Nicolò Tresoldi, penyerang berusia 22 tahun yang bermain untuk Club Brugge.

Di sisi lain, harian La Gazzetta dello Sport menjelaskan bahwa Nicolò Tresoldi ingin mewujudkan mimpi masa kecilnya bermain untuk AC Milan.

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Menurut harian tersebut, hal ini menjadi faktor penentu dalam keputusan Milan untuk mencoret Endrick dan fokus pada Tresoldi, yang dihargai Club Brugge sebesar 60 juta euro.

Masa Sulit Endrick di Real Madrid

Endrick tengah menjalani masa sulit bersama Real Madrid. Ia baru bermain selama 141 menit di semua kompetisi musim ini, setelah mengalami cedera otot di awal musim yang mengganggu start-nya.

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Penyerang Brasil itu kini tersingkir dari perhitungan susunan pemain inti, di tengah persaingan ketat di lini depan dan keberadaan Kylian Mbappe yang menempati posisi terdepan dalam pilihan Mourinho, ditambah banyaknya opsi serangan yang dimiliki pelatih asal Portugal tersebut.

Endrick sebelumnya terpaksa mencari kesempatan bermain lebih banyak pada musim lalu, ketika ia bergabung dengan klub Prancis Olympique Lyon dengan status pinjaman pada paruh kedua musim.

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Sang pemain menjalani pengalaman sukses bersama tim Prancis tersebut dengan mencetak 8 gol dan 7 assist dalam 21 pertandingan, dengan total 1.663 menit bermain, sekaligus membuktikan kemampuannya memberi kontribusi saat mendapat kesempatan bermain secara reguler.

Mourinho tampaknya tidak antusias melepas Endrick, meski tawaran dan minat terhadap jasanya terus meningkat. Ia sebelumnya berbicara sangat positif tentang potensi sang pemain dan menegaskan bahwa Endrick memiliki masa depan yang luar biasa.

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Pelatih asal Portugal itu juga pernah mengirim pesan tegas kepada klub-klub yang berminat merekrut penyerang Brasil tersebut. Dalam pernyataan sebelumnya, ia berkata: "Lupakan saja. Pemain ini sangat penting bagi kami, dan klub mana pun yang ingin merekrutnya harus berurusan dengan saya."