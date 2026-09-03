Antara Kelalaian dan Kematian Mendadak: Kasus Kepergian Maradona Memasuki Tahap Penentuan

Sebuah laporan media menyatakan bahwa kasus kematian Diego Armando Maradona memasuki tahap-tahap akhirnya, di mana para saksi pembela akan didengarkan mulai Kamis mendatang.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", pengadilan akan mendengarkan kesaksian dokter sekaligus ahli, Antonio José Maya.

Maya adalah seorang ahli bedah, dokter forensik, dan saksi ahli bagi terdakwa utama, Leopoldo Luque, serta merupakan bagian dari dewan medis multidisiplin yang dibentuk pada tahun 2021 untuk menilai keadaan seputar kematian Maradona.

Anda dapat membahas topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum "Kooora"

Pihak penuntut dan jaksa menutup pemaparan bukti-bukti mereka pada hari Selasa lalu dengan pernyataan dua ahli, José Luis Covelli dan Ramiro Laría, yang keduanya juga merupakan anggota dewan medis, yang menyimpulkan bahwa tindakan para dokter yang bertanggung jawab atas kesehatan Maradona bersifat "tidak memadai, kurang, dan sembrono".

Maradona seharusnya dirawat di fasilitas medis

Covelli, yang merupakan spesialis psikiatri dan kedokteran forensik, serta Laría, seorang dokter klinis, menyatakan pada hari Selasa lalu bahwa mantan pesepak bola itu seharusnya dirawat di fasilitas medis setelah operasi terakhirnya, bukan dirawat di rumah.

Di sisi lain, Maya pada tahun 2021 menegaskan bahwa kematian Maradona bersifat mendadak dan tidak ada riwayat penyakit jantung koroner yang bisa membuatnya dapat diprediksi.

Namun demikian, Gustavo di Nero, seorang ahli jantung yang merupakan bagian dari komite medis tersebut, menyatakan pada pertengahan Agustus bahwa para profesional yang bertanggung jawab atas kesehatan sang bintang mengabaikan sejumlah tanda peringatan yang sejalan dengan gagal jantung.

Dalam kesaksiannya, di Nero merujuk pada "tanda-tanda peringatan" yang muncul pada Maradona selama dua pekan terakhir hidupnya, seperti penumpukan cairan, masalah pernapasan, dan perubahan tingkat kesadaran.

Ahli jantung itu juga merujuk pada takikardia dan tekanan darah tinggi yang dicatat oleh para perawat, dan menyatakan bahwa jika ia menerima seorang pasien di kliniknya dengan nilai-nilai tersebut, "ia akan memberinya obat".

Maradona meninggal dunia pada 25 November 2020 saat menjalani perawatan di rumah, di sebuah rumah di pinggiran Buenos Aires, setelah menjalani operasi untuk mengatasi hematoma subdural di kepalanya pada awal bulan tersebut.

Setelah kematian itu, sistem peradilan membentuk dewan medis multidisiplin yang terdiri dari para ahli resmi — termasuk dokter forensik, seorang ahli jantung, dua psikiater, seorang ahli toksikologi, seorang ahli nefrologi, dan seorang ahli hepatologi — di samping para ahli dari pihak pembela dan penuntut.

Sebagaimana terungkap dalam persidangan, para dokter yang bertanggung jawab atas kesehatan Maradona adalah ahli bedah saraf Leopoldo Luque dan psikiater Agustina Cosachov, yang keduanya didakwa.

Mulai Kamis mendatang, pengadilan akan mendengarkan para ahli dewan medis yang diajukan oleh para terdakwa tersebut, di samping saksi-saksi lain yang diajukan oleh sisa tim pembela.

Selain Luque dan Cosachov, daftar terdakwa dalam kasus ini mencakup koordinator divisi perawatan di rumah perusahaan Swiss Medical, Nancy Forlini; psikolog Carlos Díaz; dokter Pedro di Spagna; koordinator keperawatan Mariano Perroni; dan perawat Ricardo Almirón; yang semuanya didakwa dengan kejahatan pembunuhan biasa dengan unsur kesengajaan.

Anda dapat membahas topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum "Kooora"



