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Pelatih Lazio, Gennaro Gattuso, mengungkap kejadian lucu yang dialaminya pekan ini. Ia sempat berpikir untuk melompati gerbang yang terkunci demi bisa masuk ke lapangan latihan, sebelum akhirnya mengurungkan niat itu agar tidak terlihat konyol.

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Menurut harian Spanyol "Marca", Gattuso tidak bisa mengabaikan peristiwa global berupa peluncuran gim "Grand Theft Auto", yang menyedot perhatian jutaan orang dan membangkitkan antusiasme banyak pesepak bola, yang telah menantikan kembalinya gim tersebut setelah 13 tahun sejak edisi sebelumnya dirilis.

Sejumlah pemain menunjukkan antusiasme mereka untuk menjajal gim baru itu, di antaranya pemain Lazio, Dele Bashiru, yang berkata: "Saya sudah mengunduhnya kemarin, tetapi sampai sekarang belum memainkannya. Saya akan melakukannya hari ini."

Sang pemain mengungkapkan bahwa rekan setimnya, Nuno Tavares, bersama dirinya, termasuk pemain yang paling gemar bermain gim video di ruang ganti tim.

Gattuso ditanya apakah akan menjadi masalah baginya jika salah satu pemainnya menghabiskan waktu hingga larut malam untuk bermain "Grand Theft Auto 6". Ia menjawab: "Kalau ada yang mau bermain PlayStation, itu urusan pribadinya. Saya bahkan tidak tahu gim itu sudah benar-benar dirilis, dan saya tidak tahu apa yang kalian bicarakan."

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Ia menambahkan: "Saya sama sekali tidak memikirkan masalah semacam itu. Tidak pernah terlintas di benak saya untuk mendatangi seorang pemain dan menanyakan jam berapa dia tidur, atau apakah dia sudah bermain Grand Theft Auto."

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Ia melanjutkan: "Besok pagi, pukul sembilan, kami semua akan sarapan bersama. Saya akan sangat fokus di sana untuk melihat apakah ada yang begadang sampai larut malam atau tidak."

Dalam kesempatan lain, pelatih asal Italia yang dikenal dengan kepribadiannya yang emosional dan tindakannya yang spontan itu mengungkap kejadian lucu yang dialaminya pekan ini. Saat tiba di lapangan latihan, ia mendapati gerbang utama terkunci sehingga terpaksa berpikir untuk masuk lewat jalan lain.

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Sambil tersenyum, Gattuso berkata: "Karena saya orang yang percaya pada pertanda sial dan pertanda baik yang berkaitan dengan kebiasaan, saya berpikir untuk mengulangi apa yang pernah saya lakukan, kali ini juga."

Pelatih Lazio itu mengenang kejadian sebelumnya ketika ia melompati salah satu gerbang rumahnya yang ternyata terkunci, agar tidak terlambat datang ke sesi latihan.

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Namun, kali ini Gattuso sempat berpikir untuk mengulangi tindakan yang sama, sebelum akhirnya mengurungkan niat dan memilih masuk lewat jalan lain. Ia menjelaskan: "Saya ingin meninggalkan mobil di depan gerbang lalu melompatinya, tetapi kemudian saya memilih untuk tidak terlihat bodoh dan masuk lewat pintu lain."

Di luar momen-momen lucu tersebut, Gattuso berbicara serius tentang pengalamannya bersama Lazio, klub yang ia gabungi pada musim panas lalu. Ia menegaskan kebahagiaannya berada di klub tersebut dan keinginannya untuk bertahan dalam jangka panjang.

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Terkait hal itu, ia menambahkan: "Saya merasa nyaman di sini, dan saya berharap bisa bertahan lama. Ketika seseorang tiba di tempat seperti ini, yang memiliki semua kondisi yang dibutuhkan untuk bekerja dengan baik, wajar jika ia berpikir untuk menetap dan menanamkan akar di sana."