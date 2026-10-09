Antara Bayang-Bayang Kepergian dan Takhta Prancis: Kounde Memicu Kontroversi di Barcelona

Jules Koundé tengah melewati periode yang sulit dan tak terduga bersama Barcelona, setelah kehilangan tempatnya di skuat utama meski menjadi salah satu pemain yang paling banyak tampil sejak Hansi Flick menukangi tim, dalam perkembangan yang memicu perdebatan seputar statusnya di klub Katalunya itu, bersamaan dengan kian dekatnya ia meraih rekor bersejarah.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", bek asal Prancis itu, yang menjadi salah satu pilar utama dalam susunan pemain Barcelona pada periode lalu, kehilangan tempatnya di susunan pemain utama musim ini, dan untuk pertama kalinya ia dituntut bersaing memperebutkan posisinya sejak ia mapan di posisi bek kanan, meski perjalanannya terdahulu bersama tim tak dapat diperdebatkan.

Koundé duduk di bangku cadangan pada 6 dari 7 pekan pertama di Liga Spanyol, dan ia juga tidak bermain di sejumlah pertandingan. Pemain itu hanya menjalani 261 menit saja musim ini di Liga Spanyol dan Liga Champions Eropa, pada saat Eric García berhasil meraih kepercayaan Flick untuk mengisi posisi bek kanan.

Koundé tidak mencari-cari alasan untuk membenarkan menurunnya perannya, karena ia mengakui saat berada bersama timnas Prancis bahwa hilangnya tempatnya di skuat utama disebabkan oleh penampilannya yang tidak stabil pada musim lalu, seraya menegaskan, menurut ungkapannya, bahwa ia tampil "di bawah standar yang saya tetapkan untuk diri saya sendiri".

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 12.30 GET

Bek Barcelona itu juga tidak menjamin tempatnya di skuat utama bersama timnas Prancis, setelah Zinedine Zidane, pelatih kepala baru timnas, menjelaskan bahwa ia tidak bersandar pada sejumlah besar pemain inti secara tetap, dan bahwa semua pemain dituntut untuk membuktikan kelayakan mereka untuk bermain.

Selama jeda internasional saat ini, Koundé memulai pertandingan melawan Turki sebagai pemain inti, tetapi ia tidak bermain melawan Belgia dan Italia, sebelum kembali bermain pada laga terakhir yang dijalani timnas Prancis kembali melawan Belgia. Koundé kehilangan statusnya sebagai pemain yang tak tergantikan di Barcelona dan timnas Prancis, dan dalam kondisi seperti ini, kembali muncul laporan-laporan yang membahas kemungkinan kepergiannya pada bursa transfer musim dingin. Meski demikian, pemain itu kembali menegaskan bahwa ia tidak berpikir untuk meninggalkan klub Katalunya tersebut, yang mengikatnya dengan kontrak hingga tahun 2030. Tujuan Koundé adalah menggandakan upayanya dan memperbaiki penampilannya, demi meyakinkan Flick akan kemampuannya untuk mengembalikan level yang biasa ia tunjukkan sebelumnya, dan kembali masuk ke dalam perhitungan sang pelatih secara lebih besar pada periode mendatang.





Meski berada dalam kondisi sulit ini, Koundé kian dekat untuk meraih pencapaian bersejarah bersama Barcelona, karena ia dapat menjadi pemain Prancis dengan penampilan terbanyak dalam sejarah klub, jika ia mendapatkan kesempatan menjalani laga melawan Getafe yang dijadwalkan berlangsung Sabtu di Stadion Spotify Camp Nou.

Koundé telah menyamai rekor sebelumnya milik Éric Abidal, yakni 193 pertandingan dengan seragam Barcelona, pada laga melawan Feyenoord, dan kini ia membutuhkan satu penampilan tambahan untuk sendirian memegang rekor itu.

Selama 193 pertandingannya bersama tim Katalunya tersebut, bek asal Prancis itu mencetak 10 gol dan memberikan 22 umpan matang.



