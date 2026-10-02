Pelatih kepala timnas Arab Saudi asal Yunani, Georgios Donis, telah memutuskan pemain yang akan memimpin lini serang pada laga yang dinanti melawan Qatar di turnamen Piala Teluk Arab "Teluk 27".

Timnas Arab Saudi akan menghadapi Qatar pada hari Sabtu ini, di Stadion Al Inma, Jeddah, di babak semifinal turnamen Teluk tersebut.

Surat kabar "Al Riyadhiah" Arab Saudi menyebutkan bahwa Donis telah memutuskan untuk memainkan pemainnya, Firas Al Buraikan, di posisi penyerang menghadapi timnas Qatar, menggantikan Abdullah Al Hamdan yang memulai laga sebelumnya melawan Irak.

Meskipun Al Hamdan mencetak satu gol ke gawang Irak, pelatih asal Yunani itu lebih condong kepada Al Buraikan yang mencetak dua gol ke gawang Oman, satu-satunya laga yang ia mainkan sebagai pemain inti di Teluk 27.

Dengan pengecualian Al Buraikan, Donis belum memutuskan satu pun pemain lainnya dalam susunan pemain inti hingga saat ini, menurut surat kabar tersebut, karena ia selama beberapa hari terakhir mencoba lebih dari satu pemain di setiap posisi.

Pelatih timnas Arab Saudi dijadwalkan akan menetapkan susunan pemain final yang akan menjalani laga puncak Teluk tersebut, selama pertemuan teknis yang akan ia gelar bersama para pemain pada siang hari Sabtu ini, beberapa jam sebelum laga.

Arab Saudi berupaya melanjutkan penampilan gemilangnya di "Teluk 27", setelah meraih nilai sempurna di fase grup, dari 3 kemenangan atas Kuwait, Oman, dan Irak, tanpa kebobolan satu gol pun hingga saat ini.