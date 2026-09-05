Anis Hadj Moussa sangat kecewa karena Feyenoord tidak bekerja sama dalam transfernya ke Ittihad Club. Hal itu terungkap dari laporan De Telegraaf. Sebab, pada tahap sebelumnya disebut telah disepakati bahwa pemain sayap itu boleh hengkang pada musim panas ini.

Kesepakatan itu dibuat setelah kepindahannya ke Benfica tahun lalu batal terwujud. Saat itu Feyenoord memintanya bertahan satu tahun lagi. Hadj Moussa menuruti hal tersebut, dengan syarat ia bisa menjalani tantangan baru pada musim panas ini.

Kontraknya di Feyenoord juga diperbarui dan diperpanjang. Dengan itu, secara finansial ia sudah mengalami peningkatan yang signifikan dan menjadi salah satu dari tiga kapten, yang membuatnya tidak keberatan untuk tetap bermain satu tahun lagi di Eredivisie.

Kini, bagi Hadj Moussa, waktunya telah tiba untuk pergi. Tawaran sangat besar, yang kini bernilai sekitar 40 juta euro, datang dari Arab Saudi, tetapi direktur teknik Dévy Rigaux tidak ingin melepas Hadj Moussa.

Sebab, kesepakatan itu tidak dibuat dengan Rigaux, yang baru memulai tugasnya di Feyenoord pada awal musim panas ini. “Direksi baru, yang terdiri dari direktur umum Robert Eenhoorn dan Devy Rigaux, tampaknya tidak mengindahkan janji-janji sebelumnya yang telah dibuat kepada Hadj Moussa,” demikian menurut De Telegraaf.

Apakah semua pihak masih akan mencapai kesepakatan, sangat layak diragukan. Bursa transfer di Arab Saudi tutup pada Minggu malam, sehingga waktu mulai menipis. Menurut Fabrizio Romano, upaya untuk mencapai kesepakatan masih terus dilakukan, tetapi sejauh ini hal itu belum tercapai.

Feyenoord pada Sabtu tetap mampu mengalahkan NEC tanpa Hadj Moussa, yang dicoret dari skuad pertandingan karena dua kali datang terlambat. Di Goffert, laga berakhir 1-3, antara lain berkat pemain debutan Jerayno Schaken (17) yang masuk sebagai pengganti.