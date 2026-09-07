Anis Hadj Moussa ikut dibawa dalam skuad Feyenoord ke Barcelona untuk duel Liga Champions melawan FC Barcelona. Hal itu dilaporkan RTV Rijnmond pada Senin.

Dalam beberapa hari terakhir, Hadj Moussa tampak sedang menuju Ittihad Club dari Arab Saudi. Karena itu pula, ia absen dari skuad untuk laga liga melawan NEC pada Sabtu (menang 3-1).

Feyenoord dan Ittihad bahkan sudah mencapai kesepakatan lisan mengenai transfer senilai minimal 40 juta euro. Hanya formalitas terakhir yang masih harus diselesaikan.

Namun, pada Minggu malam diketahui bahwa kesepakatan itu batal terlaksana. Pasalnya, Ittihad tidak dapat memenuhi jaminan bank yang diminta Feyenoord.

Feyenoord menginginkan kepastian finansial sebelum memberikan lampu hijau final untuk transfer bernilai jutaan itu. Kabarnya, Ittihad Club menolak memberikan jaminan tersebut. Karena itu, tidak ada tes medis dan Hadj Moussa pun tidak berangkat ke Jeddah.

Hadj Moussa sendiri tampaknya sangat kecewa dengan transfer yang gagal itu. Pada Minggu, ia mengubah foto profilnya di Instagram menjadi gambar yang memperlihatkan dirinya seolah mengenakan masker oksigen. Mungkin dengan itu ia ingin menunjukkan perasaannya setelah kepindahannya ke Arab Saudi gagal terwujud.

Namun, pelatih Giovanni van Bronckhorst kini memutuskan untuk tetap membawa Hadj Moussa ke Barcelona. Pada Rabu pukul 18.45, Feyenoord akan memainkan pertandingan Liga Champions melawan FC Barcelona di kota tersebut.

Hadj Moussa sendiri kini juga ingin menutup persoalan ini, menurut RTV Rijnmond. Menurut media tersebut, ia sudah berbicara kepada skuad klub Rotterdam itu mengenai peristiwa akhir pekan lalu dan kini ingin fokus kepada Feyenoord.