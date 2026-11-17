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Timnas Mesir menyia-nyiakan peluang untuk memimpin sendirian klasemen Grup B Kualifikasi Piala Afrika 2027 setelah hanya bermain imbang tanpa gol melawan tuan rumah Malawi pada matchday keempat, Selasa hari ini. Hasil itu membuat Mesir turun ke peringkat kedua di bawah Angola, yang menang 1-0 atas Sudan Selatan dan kini hanya butuh satu poin untuk memastikan kelolosan.

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Pertandingan yang digelar di Stadion Nasional Bingu ini diwarnai sejumlah peluang yang terbuang oleh timnas Mesir, menyusul penampilan gemilang kiper Malawi, George Chikooka, yang mementahkan upaya Mohamed Salah, Omar Marmoush, dan para pemain pengganti Mesir sehingga skor imbang bertahan hingga peluit akhir. Laga dimulai dengan tempo lambat, dengan Malawi memilih bertahan dalam. Omar Marmoush nyaris memanfaatkan kesalahan umpan balik ke kiper pada menit kedelapan, tetapi ia gagal mengubah peluang itu menjadi gol.

Menit-menit berikutnya diwarnai sejumlah tekel keras setelah Mohanad Lasheen dan Marwan Attia mengalami benturan, di tengah protes para pemain dan staf pelatih Mesir karena wasit tidak mengeluarkan kartu. Pada menit terakhir babak pertama, Malawi mengancam gawang Mostafa Shobeir setelah Mbingajira bergerak dari sisi kanan dan menusuk ke kotak penalti sebelum mengirim umpan ke depan gawang, tetapi Hossam Abdelmagid menghalaunya menjadi sepak pojok.

Sepak pojok itu menghasilkan peluang lain lewat sundulan Lloyd Njaliwa, tetapi Shobeir mampu menepisnya menjadi sepak pojok berikutnya. Babak pertama pun berakhir tanpa gol.

Di awal babak kedua, Mahmoud Hassan Trezeguet menerima kartu kuning setelah menjatuhkan salah satu pemain Malawi. Marmoush kemudian membuang peluang emas pada menit ke-62 setelah lolos berhadapan dengan gawang dan melewati seorang bek, tetapi ia terlambat melepaskan tembakan sehingga lini belakang Malawi sempat menyapu bola. Ali Maher melakukan dua pergantian dengan memasukkan Mahmoud Saber dan Ibrahim Adel untuk menggantikan Marwan Attia dan Nasser Maher. Mohamed Salah nyaris membuka skor pada menit ke-69 saat menyambut umpan silang Trezeguet, tetapi tembakannya membentur tiang kiri.

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Setelah itu, Marmoush memimpin serangan balik dan mengoper bola kepada Trezeguet, yang melepaskan tembakan ke arah gawang, tetapi Chikooka berhasil menghentikannya. Maher lalu memasukkan Haitham Hassan dan Hamza Abdelkarim untuk menggantikan Marmoush dan Trezeguet. Mesir terus menggempur, tetapi kiper Malawi itu menepis tembakan Haitham Hassan pada menit ke-87, lalu menghalau tembakan keras Mohamed Hany, sebelum menggagalkan upaya lain Ibrahim Adel di dalam kotak penalti. Laga pun berakhir imbang tanpa gol.

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Pada pertandingan lain di grup yang sama, Angola menang 1-0 atas tuan rumah Sudan Selatan dalam laga yang juga digelar Selasa hari ini. Penyerang Miro mencetak satu-satunya gol pertandingan pada menit ke-45 setelah memanfaatkan kesalahan kiper Sudan Selatan saat menghalau bola, sehingga memberi negaranya tiga poin yang mengangkat koleksi mereka menjadi 10 poin.

Dengan hasil tersebut, Angola memuncaki klasemen Grup B dengan 10 poin, unggul atas Mesir yang mengoleksi 8 poin di peringkat kedua, sementara Malawi berada di posisi ketiga dengan 4 poin dan Sudan Selatan belum meraih poin.

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Angola kini hanya membutuhkan satu poin untuk memastikan kelolosan, sementara kepastian langkah Mesir ke putaran final tertunda hingga jeda internasional Maret mendatang, ketika mereka akan menghadapi Sudan Selatan dan Angola.