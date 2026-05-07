Angka penonton yang mengejutkan untuk pertandingan Bayern München vs PSG

Pertandingan leg kedua antara Bayern München dan Paris Saint-Germain pada Rabu malam mencetak rating penonton yang sangat tinggi di Belanda. Semifinal Liga Champions UEFA tersebut menarik sebanyak 744.000 penonton di Ziggo Sport dan dengan demikian menjadi pertandingan Eropa yang paling banyak ditonton musim ini tanpa melibatkan klub-klub Belanda.

Minat yang sangat besar ini berkaitan erat dengan pertandingan leg pertama yang spektakuler seminggu sebelumnya. Di Paris, PSG saat itu menang 5-4 atas Bayern, sehingga pertandingan leg kedua di Jerman dinantikan dengan penuh harapan. Melalui hasil imbang 1-1, PSG lolos ke final Liga Champions.

Angka penonton tersebut dibagikan oleh Tina Nijkamp melalui Instagram. Ia menyebutnya sebagai 'skor tinggi' untuk pertandingan Bayern München - PSG. Menurut pakar televisi tersebut, pertandingan ini meraih rating yang luar biasa tinggi dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan top Eropa lainnya musim ini.

Pertandingan tersebut menempati peringkat kesembilan dalam daftar Top 25 harian Stichting KijkOnderzoek. Pertandingan di Ziggo Sport mencatat rata-rata 744.000 penonton, dengan jangkauan total 1.228.000 orang. Dengan demikian, pertandingan Liga Champions ini mengungguli banyak program televisi reguler.

Hanya NOS Journaal pukul 20.00 (1.385.000), Vandaag Inside (888.000), dan Eva (956.000) yang mencetak angka lebih tinggi daripada Bayern München - PSG pada Rabu malam.

Nijkamp membandingkannya dengan pertandingan-pertandingan Eropa lainnya yang baru-baru ini berlangsung. Pertandingan leg pertama antara Bayern dan PSG pekan lalu hanya menarik 470.000 penonton, sementara Arsenal vs Atlético Madrid pada Selasa malam hanya mencapai 360.000 penonton. Pertandingan Bayern vs PSG ini pun menyebabkan lonjakan minat yang sangat besar terhadap sepak bola kelas atas.