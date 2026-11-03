Negosiasi Maghreb Fez dengan pelatih asal Kroasia, Kronislav Juricic, mengalami kebuntuan setelah terbentur kendala tuntutan finansial yang tinggi, sehingga memupus harapan klub untuk merekrut mantan pelatih Pyramids Mesir itu, dan membuka pintu untuk mencari opsi lain guna memimpin tim pada periode mendatang.

Manajemen Maghreb Fez sebelumnya telah memasuki negosiasi dengan Juricic untuk menangani kepemimpinan teknis tim, menggantikan pelatih asal Portugal Rui Almeida, dalam upaya menuntaskan urusan staf kepelatihan dan memastikan seorang pelatih baru yang akan memimpin tim pada periode mendatang.

Situs "El Botola" Maroko menyebutkan bahwa negosiasi mengalami kebuntuan akibat pelatih Kroasia tersebut bersikeras memperoleh gaji bulanan yang mencapai 125 juta sentim, dengan jumlah tersebut mencakup hak-hak finansialnya dan hak-hak para anggota staf asistennya.

Manajemen klub menilai tuntutan finansial ini terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan anggaran yang dialokasikan untuk tim, selain beban finansial yang mungkin timbul akibat perampungan transaksi dengan nilai sebesar itu.

Meski para pejabat Maghreb Fez berupaya mendekatkan sudut pandang dan mencapai formula finansial yang kompromistis demi membuka jalan bagi perampungan kontrak, perselisihan soal imbalan materi menjadi penghalang tercapainya kesepakatan, sehingga negosiasi antara kedua pihak berakhir tanpa kepastian, dan klub pun dituntut untuk mencari pengganti guna memimpin tim pada periode mendatang.