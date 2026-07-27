Angka Mengejutkan: Manchester City Tetapkan Harga Rodri

Setelah tampil memukau di Piala Dunia 2026 bersama timnas Spanyol, di mana ia meraih gelar pemain terbaik turnamen, masa depan Rodri, gelandang Manchester City berusia 30 tahun peraih Ballon d'Or 2024, berubah menjadi kisah yang memikat hati publik Spanyol, di tengah persaingan sengit tiga pihak antara Real Madrid, Barcelona, dan Paris Saint-Germain untuk mendapatkan jasanya.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Manchester City meminta 80 juta euro sebagai imbalan atas kepergian bintang Spanyol tersebut, meski kontraknya hanya tersisa satu tahun lagi dan berakhir pada musim panas 2027, dengan memanfaatkan penampilan gemilang sang pemain di Piala Dunia untuk meraih keuntungan finansial semaksimal mungkin.

Barcelona dan Paris masuk, sementara Madrid menunggu

Kasus ini mengalami perkembangan baru selama akhir pekan, di mana stasiun televisi Prancis RMC Sport melaporkan bahwa Paris Saint-Germain dan Barcelona secara resmi masuk ke dalam perburuan untuk merekrut Rodri, setelah sebelumnya namanya hanya dikaitkan dengan Real Madrid.

Pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano, menyebutkan bahwa ketertarikan Paris terhadap Rodri merupakan reaksi terhadap Real Madrid menyusul kesepakatan transfer Diomande, sementara media Spanyol berbeda pandangan mengenai niat sebenarnya dari klub ibu kota tersebut, antara yang menilai keseriusan mereka dalam kesepakatan ini dan yang meyakini bahwa sang pemain sendirilah yang berupaya untuk pindah.

City bersiap untuk semua skenario

Meski ketertarikan besar datang dari Eropa, Manchester City mulai mengupayakan perpanjangan kontrak Rodri dengan tawaran yang mencakup gaji besar, namun pada saat yang sama mereka juga bersiap terhadap kemungkinan kepergiannya, di mana mereka tertarik pada sejumlah alternatif di lini tengah, di antaranya Marc Bernal, bintang muda Barcelona yang sedang menanjak.

Keputusan akhir tetap berada di tangan Rodri sendiri, yang menghadapi pilihan-pilihan sulit antara bertahan di Manchester dengan gaji besar, kembali ke Liga Spanyol, atau menjalani petualangan baru bersama Paris Saint-Germain, dalam sebuah kesepakatan yang bisa menjadi salah satu transfer paling menonjol musim panas ini.