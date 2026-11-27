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Pembicaraan soal penderitaan Manchester United bukan lagi sekadar dilebih-lebihkan atau luapan kemarahan suporter, melainkan kenyataan pahit yang ditegaskan oleh angka. Tim yang dulu menakutkan bagi seluruh Eropa kini memiliki pertahanan terburuk di benua itu dan tengah menjalani perjuangan nyata untuk menghindari degradasi.

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Kenyataannya mengejutkan: Manchester United bukan tim yang kuat, melainkan tim yang sedang dilanda krisis mendalam. Kekalahan telak di kandang Liverpool tidak mengejutkan para pendukungnya. Sebaliknya, banyak yang justru khawatir hasilnya bisa lebih buruk lagi.

Setelah merosot ke peringkat ke-19 dan 90 hari berlalu sejak kemenangan terakhirnya di liga, United bersiap menjamu Brentford di Old Trafford pada Sabtu dalam upaya terakhir untuk menghentikan rentetan kekalahan dan menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan.

Angka-angka yang diungkap oleh desk olahraga harian "Daily Mail" asal Inggris benar-benar memberatkan tim ini dan menjelaskan mengapa mengabaikan pembicaraan soal perang menghindari degradasi kini menjadi hal terakhir yang bisa dilakukan.

Pertahanan Terburuk di Eropa

Tidak mengherankan Manchester United berada di puncak daftar pertahanan terburuk di Eropa, karena secara resmi mereka memiliki pertahanan paling buruk di antara lima liga top.

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Gol telat Luis Suárez untuk Sporting Lisbon membuat jumlah kebobolan United mencapai 36 gol di semua kompetisi, melampaui Lens (35), Crystal Palace (34), Getafe (34), dan Union Berlin (33).

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Lens adalah tim yang kebobolan sembilan gol dalam satu pertandingan di Liga Champions. Union Berlin adalah tim yang kebobolan lima gol atau lebih sebanyak tiga kali musim ini, termasuk kekalahan telak 7-0 dari Bayern Munich.

Harian tersebut menyoroti bahwa United, baik secara individu maupun kolektif, tidak memiliki organisasi apa pun, tidak memiliki kemauan untuk menjalankan hal-hal mendasar, dan tidak memiliki ketangguhan yang membuat penyerang lawan berpikir dua kali sebelum menyerang.

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Khusus di Liga Primer Inggris, United menempati peringkat ke-19 dalam jumlah peluang berbahaya yang dialami gawangnya, juga peringkat ke-19 dalam expected goals (xG) kebobolan, serta memiliki selisih expected goals terburuk keenam di liga.

Jika melihat empat divisi teratas di Inggris, Manchester United adalah satu dari hanya dua tim yang belum pernah mencatatkan nirbobol dalam satu pertandingan pun musim ini, bersama Ipswich Town.

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Di level individu, gambarannya lebih suram lagi. Matthijs de Ligt tampak benar-benar kebingungan dalam penampilan pertamanya sebagai starter di liga dalam 357 hari saat menghadapi Liverpool. Leny Yoro terus membuat kesalahan mahal, Diogo Dalot tidak lagi tampil di level yang biasa ia tunjukkan, performa Noussair Mazraoui menurun drastis, Patrick Dorgu tampak tidak nyaman bertahan, Harry Maguire kekurangan kecepatan untuk memulihkan posisi, dan Lisandro Martínez hanyalah bayangan pudar dari versi terbaik yang pernah kita lihat sebelumnya.

Bencana Bola Mati dan Kelemahan Fisik

Bagi Manchester United, bola mati adalah bencana dalam arti sesungguhnya. Di Liga Primer Inggris, tim ini berada di peringkat ke-20 dalam jumlah gol kebobolan dari bola mati dengan tujuh gol, sementara menempati peringkat ke-19 dalam jumlah gol yang dicetak dari bola mati dengan hanya satu gol.

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Kekhawatiran besar lainnya adalah betapa mudahnya pertahanan United ditembus. Dengan rata-rata 111,5 kilometer per pertandingan, tim ini berada di peringkat ke-19 di liga dalam hal jarak tempuh, serta sangat kekurangan kecepatan dan kebugaran fisik di lini tengah maupun di sisi sayap.

Meski muncul tanda-tanda positif dalam hasil imbang yang sulit di Lisbon, masalah-masalah United mengancam akan menumbangkan Pochettino dan staf kepelatihannya jika pertahanan, kebugaran, dan bola mati tidak segera dibenahi.