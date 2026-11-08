Duet Barcelona, Raphinha dan Lamine Yamal, sepenuhnya mengungguli Atletico Madrid dari segi jumlah gol yang dicetak di Liga Spanyol musim ini.

Kedua pemain itu bersama-sama mencetak 25 gol, berbanding 22 gol untuk tim Madrid tersebut dengan seluruh pemainnya.

Jelang laga yang dinanti antara Barcelona dan Atletico Madrid, Minggu malam ini, Raphinha memuncaki daftar pencetak gol tim Catalan di Liga dengan koleksi 15 gol, disusul Lamine Yamal dengan 10 gol, sehingga duet ini menyumbang lebih dari separuh gol Barcelona di liga, di mana para pemain tim Catalan telah mencetak total 46 gol selama 11 pertandingan.

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Atletico Madrid menempati peringkat ketiga di antara tim tersubur kompetisi ini, dengan koleksi 22 gol, di belakang Real Madrid yang memiliki 31 gol, serta Barcelona yang memuncaki dengan 46 gol.

Kekuatan duet ini tidak terbatas pada pertandingan yang dimainkan Barcelona di kandang sendiri, sebab Raphinha dan Lamine Yamal bersama-sama mencetak 11 gol di luar kandang mereka di liga, jumlah yang sama dengan yang dicetak Atletico Madrid di stadion Metropolitano mereka hingga saat ini.

Angka-angka juga mengungkap besarnya pengaruh duet ini dalam serangan Barcelona, setelah keduanya bersama-sama mencapai 32 gol di seluruh kompetisi, dengan rincian 19 gol untuk Raphinha dan 13 untuk Lamine Yamal, dari total 60 gol yang dicetak Blaugrana selama 15 pertandingan resmi pertama musim ini.

Raphinha memuncaki daftar pencetak gol Liga Spanyol musim ini dengan koleksi 15 gol, disusul bintang Real Madrid, Kylian Mbappe, dengan 13 gol, kemudian Yamal dengan 10 gol, dan di belakangnya penyerang Maroko yang bersinar, Yasser Zabiri, dengan koleksi 9 gol.