Real Madrid bersiap menghadapi Sevilla pada laga yang dijadwalkan berlangsung besok, Minggu, di Stadion Santiago Bernabeu dalam ajang La Liga, dengan ambisi melanjutkan keunggulan historis mereka atas klub asal Andalusia tersebut.

Los Blancos menjalani laga pekan kesembilan ini dengan target meraih dua rekor baru dalam sejarah pertemuan mereka melawan klub Andalusia itu di kompetisi tersebut.

Menurut statistik jaringan "Opta", Real Madrid tidak pernah menelan kekalahan dalam 15 pertandingan terakhir melawan Sevilla di La Liga, dengan catatan 13 kemenangan dan dua hasil imbang, sehingga mereka hanya berjarak satu laga untuk mencatatkan rangkaian pertandingan tanpa kekalahan terpanjang melawan klub Andalusia itu dalam sejarah keikutsertaan keduanya di kompetisi ini.

Hal ini tidak berhenti pada hasil pertandingan saja, karena Real Madrid dapat meraih rekor lain jika berhasil mencetak gol pada laga mendatang, setelah menjebol gawang Sevilla dalam 15 pertandingan beruntun terakhir di antara keduanya di liga, dengan torehan 29 gol selama rangkaian tersebut.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 SEV

Dengan demikian, angka 16 akan menjadi perhitungan Real Madrid saat menghadapi Sevilla, baik melalui perpanjangan rangkaian laga tanpa kekalahan maupun dengan terus mencetak gol dalam pertemuan beruntun keduanya, dalam ujian baru di mana Los Blancos berupaya memperkuat keunggulan historis mereka atas sang lawan.

Real Madrid menempati peringkat keempat dengan 18 poin di klasemen La Liga setelah 8 pekan, sementara Sevilla berada di posisi kelima dengan 14 poin.