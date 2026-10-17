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Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Angka 16 memberi Real Madrid dua rentetan rekor atas Sevilla

Real Madrid vs Sevilla
Real Madrid
Sevilla
LaLiga
Spanyol

Dominasi telak Real Madrid dalam duel-duel melawan wakil Andalusia

Real Madrid bersiap menghadapi Sevilla pada laga yang dijadwalkan berlangsung besok, Minggu, di Stadion Santiago Bernabeu dalam ajang La Liga, dengan ambisi melanjutkan keunggulan historis mereka atas klub asal Andalusia tersebut.

Los Blancos menjalani laga pekan kesembilan ini dengan target meraih dua rekor baru dalam sejarah pertemuan mereka melawan klub Andalusia itu di kompetisi tersebut.

Menurut statistik jaringan "Opta", Real Madrid tidak pernah menelan kekalahan dalam 15 pertandingan terakhir melawan Sevilla di La Liga, dengan catatan 13 kemenangan dan dua hasil imbang, sehingga mereka hanya berjarak satu laga untuk mencatatkan rangkaian pertandingan tanpa kekalahan terpanjang melawan klub Andalusia itu dalam sejarah keikutsertaan keduanya di kompetisi ini.

Hal ini tidak berhenti pada hasil pertandingan saja, karena Real Madrid dapat meraih rekor lain jika berhasil mencetak gol pada laga mendatang, setelah menjebol gawang Sevilla dalam 15 pertandingan beruntun terakhir di antara keduanya di liga, dengan torehan 29 gol selama rangkaian tersebut.

Pertandingan berikutnya
RMA

RMA

LaLiga

18 Okt 2026

SEV

SEV

Dengan demikian, angka 16 akan menjadi perhitungan Real Madrid saat menghadapi Sevilla, baik melalui perpanjangan rangkaian laga tanpa kekalahan maupun dengan terus mencetak gol dalam pertemuan beruntun keduanya, dalam ujian baru di mana Los Blancos berupaya memperkuat keunggulan historis mereka atas sang lawan.

Real Madrid menempati peringkat keempat dengan 18 poin di klasemen La Liga setelah 8 pekan, sementara Sevilla berada di posisi kelima dengan 14 poin.

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
8800347+2724
M
M
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
8611188+1019
M
M
M
M
K
3
Real BetisReal BetisBET
8611149+519
M
S
M
M
M
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
M
K
M
M
K
5
SevillaSevillaSEV
84221312+114
S
K
M
M
S
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
M
M
K
M
S
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
8323128+411
K
S
K
K
M
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
S
K
S
K
S
9
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
S
M
S
S
S
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
S
S
M
M
K
11
VillarrealVillarrealVIL
8224131308
K
M
M
K
K
12
EspanyolEspanyolESP
8224111108
S
K
K
M
S
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
S
M
K
M
K
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
K
M
K
S
S
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
S
K
K
M
K
16
OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
K
S
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
81431216-47
S
S
K
K
S
18
ElcheElcheELC
81341117-66
S
M
K
S
K
19
ValenciaValenciaVAL
8125615-95
S
K
M
K
K
20
MalagaMalagaMAL
8044413-94
S
K
K
S
S
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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