Andy Carroll, mantan penyerang timnas Inggris dan Liverpool, mengungkap detail mengejutkan tentang pelecehan seksual yang dialaminya pada tahun 2019, dengan menegaskan bahwa peristiwa itu meninggalkan dampak mendalam pada hidupnya dan memengaruhi kemampuannya untuk berkonsentrasi, bahkan di dalam lapangan sepak bola.

Carroll, yang berusia 37 tahun, menyatakan dalam autobiografinya bahwa ia terbangun saat tidur di rumahnya dan mendapati salah satu kenalannya mencoba melecehkannya secara seksual. Ia menjelaskan bahwa ia melaporkan peristiwa tersebut, sebelum pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara.

Pemain itu menambahkan bahwa insiden tersebut terus menghantuinya selama bertahun-tahun, dengan berkata: "Saya mengalami pelecehan seksual. Memikirkannya saja sudah menakutkan, dan hanya segelintir orang yang mengetahuinya hingga saat ini," seraya menjelaskan bahwa ia lama ragu sebelum mengambil keputusan untuk mengungkap peristiwa itu dalam bukunya.

Carroll menjelaskan bahwa apa yang terjadi "memengaruhi setiap sisi kehidupannya", seraya menambahkan: "Saya memikirkannya setiap hari, yang membuat saya sulit berkonsentrasi pada hal lain apa pun, termasuk sepak bola. Trauma itu tidak hilang."

Beberapa pekan setelah mempublikasikan pengakuannya, Carroll mengungkap identitas pelaku kepada surat kabar "The Sun", dengan menegaskan bahwa Kevin Adams, koreografer dan pelatih tari yang dikenal karena keterlibatannya dalam program-program milik BBC, adalah orang yang melecehkannya.

Adams telah dinyatakan bersalah di hadapan Chelmsford Crown Court pada tahun 2023 dan dijatuhi hukuman penjara. Ia juga dimasukkan ke dalam daftar pelaku kejahatan seksual selama 10 tahun dan dilarang memasuki kota tempat tinggal Carroll, menurut laporan-laporan media Inggris.

Carroll berkata setelah identitas Adams dipastikan dalam dokumen pengadilan yang tersedia untuk publik: "Kini setelah Kevin Adams teridentifikasi dalam dokumen pengadilan sebagai orang yang melecehkan saya, saya bisa memastikannya. Saya berharap akhirnya dapat menutup lembaran kehidupan saya ini, dan saya siap untuk melangkah maju."

Ia menambahkan: "Insiden ini memberikan dampak yang menghancurkan bagi hidup saya dan kehidupan orang-orang yang saya cintai," seraya menegaskan bahwa keputusannya untuk berbicara tentang pengalaman itu juga muncul dengan harapan bahwa pengungkapannya dapat membantu orang lain yang pernah mengalami pengalaman serupa.