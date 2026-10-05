Andy Carroll Ungkap Identitas Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Dirinya: Seorang Figur Terkenal!

Andy Carroll, mantan penyerang timnas Inggris dan Liverpool, mengungkap detail mengejutkan tentang pelecehan seksual yang dialaminya pada 2019, menegaskan bahwa peristiwa tersebut meninggalkan dampak mendalam pada hidupnya dan memengaruhi kemampuannya untuk berkonsentrasi, bahkan di dalam lapangan sepak bola.

Carroll, yang kini berusia 37 tahun, mengatakan dalam otobiografinya bahwa ia terbangun saat tidur di rumahnya dan mendapati seorang kenalannya mencoba melecehkannya secara seksual. Ia menjelaskan bahwa ia melaporkan peristiwa tersebut, sebelum pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara.

Pemain itu menambahkan bahwa insiden tersebut terus menghantuinya selama bertahun-tahun, dengan mengatakan: "Saya mengalami pelecehan seksual. Memikirkannya saja sudah menakutkan, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya hingga sekarang." Ia menjelaskan bahwa ia lama ragu sebelum mengambil keputusan untuk mengungkap peristiwa itu dalam bukunya.

Carroll menjelaskan bahwa apa yang terjadi "memengaruhi setiap aspek kehidupannya", seraya menambahkan: "Saya memikirkannya setiap hari, yang membuat saya sulit berkonsentrasi pada hal lain, termasuk sepak bola. Trauma itu tidak hilang."

Beberapa pekan setelah pengakuannya dipublikasikan, Carroll mengungkap identitas pelaku kepada surat kabar "The Sun", menegaskan bahwa Kevin Adams, koreografer dan pelatih tari yang dikenal karena keterlibatannya dalam program-program milik British Broadcasting Corporation, adalah orang yang melecehkannya.

Adams sebelumnya telah dinyatakan bersalah di hadapan Chelmsford Crown Court pada 2023, dan dijatuhi hukuman penjara. Ia juga dimasukkan ke dalam daftar pelaku kejahatan seksual selama 10 tahun dan dilarang memasuki kota tempat tinggal Carroll, menurut laporan media Inggris.

Carroll mengatakan setelah identitas Adams dikonfirmasi dalam dokumen pengadilan yang tersedia untuk publik: "Sekarang setelah Kevin Adams diidentifikasi dalam dokumen pengadilan sebagai orang yang melecehkan saya, saya dapat mengonfirmasinya. Saya berharap akhirnya bisa menutup lembaran hidup saya ini, dan saya siap untuk melangkah maju."

Ia menambahkan: "Insiden ini memiliki dampak yang menghancurkan bagi hidup saya dan hidup orang-orang yang saya cintai", seraya menegaskan bahwa keputusannya untuk berbicara tentang pengalaman ini juga datang dengan harapan bahwa pengungkapannya dapat membantu orang lain yang mengalami pengalaman serupa.