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Federasi sepakbola Ukraina murka kepada Mykhaylo Mudryk. Sang penyerang tidak bermain dalam beberapa tahun terakhir akibat skorsing doping dan pekan ini menyalahkan tim nasional. Andriy Shevchenko menilai tuduhan itu tak dapat diterima.

Mudryk, 25 tahun, dilarang bermain sepakbola antara November 2024 dan Juli 2026 setelah dinyatakan positif menggunakan meldonium, zat yang dilarang. Mudryk kembali bermain musim ini bersama Tottenham Hotspur, yang meminjamnya dari Chelsea.

Mudryk, yang telah mencatatkan 28 penampilan untuk tim nasional, pekan ini menyalahkan tim nasional. "Lingkungan, situasi di dalam tim nasional Ukraina..." kata Mudryk kepada Guest of Gordon. "Situasi itu seharusnya tidak pernah ada."

"Saya mungkin belum pernah mengatakannya secara terbuka, tetapi sekarang saya akan mengatakannya. Saya belum pernah mendengar obat bernama meldonium. Obat itu hanya bisa didapatkan di Eropa Timur."

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"Obat itu hanya mungkin masuk ke tubuh saya di Ukraina. Obat seperti itu tidak ada di Inggris," tegas Mudryk. Mantan penyerang top Shevchenko, yang kini menjabat ketua federasi sepakbola Ukraina (UAF), membalas pernyataan tersebut.

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"Ada pernyataan keras yang dilontarkan tentang UAF dan tim nasional Ukraina," kata Sheva dalam pernyataan kepada The Athletic. "Ini fitnah tanpa dasar terhadap orang-orang kami, yang menjalankan tugas mereka dengan jujur dan profesional."

"Setelah Mykhailo menjadi pemain Chelsea, klub mengirim surat kepada UAF untuk meminta agar ia tidak diberi obat selama pemusatan latihan tim nasional."

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"Staf tim nasional memenuhi permintaan itu. Pelatih tim nasional Serhiy Rebrov juga mengizinkan Mykhailo didampingi dua spesialis pribadinya selama pemusatan latihan. Mereka adalah orang-orang yang memantau program latihan dan pemulihannya serta membantunya menjalani rutinitas sehari-hari."

"UAF telah melakukan semua pemeriksaan yang diperlukan dalam kasus ini. Kami telah memberikan informasi yang diminta kepada perwakilan Mudryk dan tetap berhubungan dengan mereka yang menangani kasus ini," lanjut Shevchenko.

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"Saya mengenal orang-orang yang telah bekerja dengan tim nasional selama bertahun-tahun. Saya memercayai mereka karena selama itu tidak ada insiden di dalam tim yang dapat menimbulkan keraguan atas profesionalisme mereka. Jika Mykhailo memiliki bukti untuk mendukung ucapannya, silakan ia menunjukkannya."

"Jika bukti semacam itu tidak ada, saya berharap ia mencabut tuduhannya secara terbuka dan meminta maaf kepada orang-orang yang kejujuran dan profesionalismenya ia pertanyakan," ujar Shevchenko.

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Sejauh ini Mudryk baru sekali bermain untuk Tottenham. Pemain sayap itu kini mengalami cedera pergelangan kaki yang tak kunjung pulih. Manajer Roberto De Zerbi diperkirakan akan memberikan kabar terbaru akhir pekan ini.