Andre Onana Kemahalan, Manchester United Cari Opsi Lain: Bidik Kiper Feyenoord Justin Bijlow

Setan Merah telah menghubungi Feyenoord dan menanyakan ketersediaan penjaga gawang Justin Bijlow sebagai alternatif untuk Andre Onana dari Inter.

Manchester United ingin perkuat sektor penjaga gawang

Kiper Inter Andre Onana dianggap kemahalan

United alihkan bidikan ke kiper Belanda

APA YANG TERJADI?

Manchester United sedang mempertimbangkan alternatif untuk Andre Onana, dengan andalan Feyenoord Justin Bijlow dan Kevin Trapp dari Eintracht Frankfurt kini masuk target, klaim Daily Mirror.

The Red Devils bahkan telah bertanya soal shot stopper Feyenoord tersebut, The Athletic melaporkan. Pembatasan Finansial Far Play berdampak pada anggaran United dan, akibatnya, mereka tidak yakin mampu membayar harga yang diminta Inter sebesar £60 juta ($76 juta) untuk Onana.

GAMBARAN BESAR

Feyenoord sendiri meminta £20 juta ($25 juta) untuk Bijlow, angka yang jauh lebih terjangkau, sedangkan Trapp bakal menelan biaya setengah dari itu.

Bijlow berusia 25 tahun dan sudah mengoleksi delapan caps untuk Belanda, selagi mengukir total 119 penampilan untuk klub Eredivisie tersebut.

LEBIH JAUH...

Ketidakpastian terus membayangi masa depan David de Gea, karena ia secara teknis adalah agen bebas setelah kontraknya berakhir di United pada 30 Juni kemarin. Kiper Spanyol itu mengalami musim yang sulit, membuat sejumlah blunder, dan Ten Hag diklaim bertekad merekrut kiper baru musim panas ini.

BERIKUTNYA?

United berharap untuk mengklarifikasi masa depan De Gea, dan kemungkinan besar akan membuat keputusan tentang penjaga gawang baru.