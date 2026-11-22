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Sparta Rotterdam dan AZ bermain imbang 1-1 pada babak pertama laga Minggu di Het Kasteel. Isaac Babadi mencetak gol untuk klub asal Rotterdam itu, tetapi meski telah berkontribusi, analis ESPN Anco Jansen sangat kritis terhadap pemain pinjaman PSV tersebut.

Babadi memulai laga di sisi kanan dan membuka skor setelah seperempat jam. Pemain berusia 21 tahun asal Nijmegen itu memotong ke dalam kotak penalti sebelum tembakannya, yang seharusnya bisa ditahan, melewati bagian bawah tubuh kiper Jari De Busser dan masuk ke gawang.

"Dia mencetak gol, tetapi hanya itu yang bisa dikatakan," kata Jansen mengawali komentarnya. "Selebihnya, dia benar-benar buruk. Saya juga sangat terganggu dengan sikapnya. Ada kesan malas."

"Benar-benar semuanya berjalan salah. Bola-bola yang sangat mudah, tetapi dia memainkannya dengan gaya tertentu yang membuat saya berpikir... Saya tahu anak ini bisa bermain sepakbola dengan baik, tetapi saat ini dia tidak menunjukkannya."

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"Bola ini berhasil dia masukkan, meski menurut saya De Busser mengawal gawang dengan buruk," ujar Jansen. Berkat gol tersebut, Babadi kini mengoleksi dua gol Eredivisie musim ini, selain tiga assist.

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Jansen juga mengkritik bek AZ Wesley Hoedt, yang dengan mudah dikelabui Babadi. Jansen menyebutnya 'Bambi di atas es'. "Gerakannya juga tidak terlalu luwes. Dia mengingatkan saya pada Bram Nuytinck, dan itu bukan hal yang positif."

"Gerakannya tidak terlalu lincah. Menurut saya, pada jarak sekitar lima meter di situ, Anda benar-benar harus menyongsong bola. Namun, dia sudah terlalu kehilangan keseimbangan sehingga tidak bisa melakukannya lagi," ujar Jansen.

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Keunggulan Sparta tidak bertahan lama. Dua menit setelah gol pembuka, Mattéo Chávez mencetak gol penyama kedudukan. Pemain timnas Meksiko itu mencetak gol dengan kaki kiri setelah salah satu dari sedikit serangan AZ yang berhasil pada babak pertama.

"Itu gol yang bagus. Chávez menyelesaikannya dengan baik, dan Daal menempatkan bola dengan baik ke kakinya," ujar Jansen.