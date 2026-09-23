Ancelotti: Vinicius sedang tidak dalam kondisi terbaiknya saat ini

Pelatih Timnas Brasil asal Italia, Carlo Ancelotti, memberikan pesan dukungan kuat kepada mantan anak asuhnya, Vinicius Junior, dengan menegaskan bahwa kritik yang menerpanya di Real Madrid tidak akan mengubah kenyataan bahwa ia adalah salah satu bintang terbaik di dunia.

Pernyataan Ancelotti tersebut disampaikan dalam sebuah wawancara khusus yang dilakukan oleh surat kabar "Times of India", di sela-sela rangkaian laga uji coba yang dijalani Selecao di bawah kepemimpinannya di Australia, India, dan Singapura, sebagai persiapan menghadapi agenda mendatang.

Menanggapi pertanyaan mengenai penurunan performa Vinicius dan kritik pedas yang diterimanya di Madrid, Ancelotti berkata penuh percaya diri: "Mungkin ia sedang tidak dalam kondisi terbaiknya saat ini, tetapi kualitas Vinicius tidak dapat diperdebatkan. Sebagai contoh, ia menampilkan performa luar biasa di Piala Dunia. Sebagai pemain, tidak ada seorang pun yang bisa selalu berada dalam kondisi puncak sepanjang waktu."

Pelatih senior itu menambahkan: "Ia pemain hebat, salah satu yang terbaik di dunia. Saya yakin ia akan berada dalam kondisi terbaiknya pada laga-laga mendatang. Kepercayaan saya kepadanya penuh."

Ancelotti mengungkap gambaran proyek jangka panjangnya bersama Timnas Brasil, dengan menegaskan bahwa laga-laga uji coba ini bukan sekadar pertunjukan, melainkan laboratorium nyata untuk menemukan bakat.

Ia berkata: "Laga-laga ini sangat bermanfaat karena biasanya memberi kami kesempatan untuk melihat pemain yang berbeda-beda. Tujuan saya adalah melihat pemain-pemain yang belum saya kenal dengan baik, dan itu akan membantu saya memilih susunan pemain untuk turnamen resmi. Kami memiliki generasi pemain hebat yang tampil di Piala Dunia tahun 2018, 2022, dan 2026."

Ancelotti menjelaskan bahwa Federasi Sepak Bola Brasil sedang berupaya membangun fase transisi yang terencana, dengan berkata: "Kami sedang membangun generasi baru pemain, kami punya fondasi kokoh yang kami peroleh dari Piala Dunia, dan kini kami fokus mempersiapkan diri untuk Copa America 2028 dan Piala Dunia 2030."

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum Kooora



Mengenai mekanisme kerjanya dan tim kepelatihannya, pelatih asal Italia itu membuat kejutan dengan berkata: "Setiap pekan kami memantau antara 60 hingga 70 pemain yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan tim nasional, kami mencari di mana-mana: di Eropa, Rusia, dan Arab Saudi. Pemain-pemain Brasil ada di mana-mana, dan tugas kami adalah tidak membiarkan satu pun bakat luput dari pemantauan."