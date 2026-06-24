Ancelotti soal kondisi Neymar: Dia sudah bisa berjalan!

Carlo Ancelotti, pelatih Brasil, mengungkap kondisi Neymar, bintang tim tersebut, yang absen pada dua pertandingan pertama babak penyisihan grup Piala Dunia karena belum siap.

Timnas Brasil sedang bersiap untuk menjalani pertandingan ketiga mereka di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 melawan Skotlandia, setelah tengah malam nanti, dengan harapan dapat memastikan posisi puncak grup yang saat ini mereka tempati dengan raihan 4 poin, unggul selisih gol atas Maroko, sementara Skotlandia berada di posisi ketiga dengan raihan 3 poin.

Neymar diperkirakan akan masuk dalam daftar pemain untuk pertandingan ini, bahkan mungkin akan turun ke lapangan setelah pulih dari cedera betis. Ini akan menjadi penampilan pertamanya bersama Seleção dalam dua setengah tahun terakhir, setelah mengalami cedera lutut serius saat melawan Uruguay. Meskipun mendapat kritik di negaranya, gelandang serang ini kini berada dalam kondisi fisik yang jauh lebih baik.

Carlo Ancelotti menegaskan dalam konferensi pers: “Neymar sudah siap, dia berlatih dengan baik minggu ini, mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan, dan mampu bermain bersama rekan-rekannya. Kami sangat senang dengan kembalinya dia.”

Pelatih itu pun bercanda mengenai kebugaran sang bintang, dengan mengatakan: “Jelas bahwa berkat kemampuannya, dia bisa membantu tim. Dia mampu bermain selama 90 menit sambil berjalan! Neymar dalam kondisi fisik yang prima, dan dia berlatih dengan keras… Saya sangat puas dengannya.”