Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Ancelotti meniru Flick dan bersikap keras kepala melawan Barcelona

Australia vs Brazil
Australia
Brazil
Friendlies
Raphinha
Vinicius Junior
C. Ancelotti
Australia
Brasil
Italia

Bintang Brasil membayar harganya

Carlo Ancelotti, pelatih timnas Brasil, bersiap melakukan perubahan besar pada susunan pemainnya dalam laga uji coba kedua melawan Australia pada hari Selasa, namun ia tidak berniat mengistirahatkan Raphinha, mengingat penampilan gemilang bintang Barcelona itu bersama klub dan timnasnya.

Brasil bermain imbang dengan susah payah 1-1 melawan Australia pada pertandingan pertama, setelah "Selecao" tampil kurang meyakinkan, sebelum akhirnya menyelamatkan hasil imbang pada masa tambahan waktu.

Menurut surat kabar Brasil "Globo Sport", Ancelotti berniat memainkan Raphinha di posisi ujung tombak, memanfaatkan pengalaman suksesnya bersama Barcelona musim ini dalam peran penyerang nomor "9".

Raphinha menjalani awal musim yang luar biasa bersama Barcelona, setelah mencetak 14 gol dalam 8 pertandingan, ditambah 3 assist, yang mendorong Ancelotti untuk mencoba menempatkannya di posisi yang sama bersama timnas Brasil.

Raphinha telah menjalani pertandingan lalu secara penuh sebagai penyerang lubang, atau playmaker di belakang Endrick, dan menciptakan gol penyeimbang yang dicetak Rayan melalui sundulan kepala pada menit 90+5, setelah Brasil terancam mengalami kekalahan memalukan dari Australia.

Friendlies
Australia crest
Australia
AUS
Brazil crest
Brazil
BRA

Vinicius Junior dan Rayan diperkirakan akan bermain bersama Raphinha di lini serang, menggantikan Endrick dan Estevao, sementara Bruno Guimaraes tetap mempertahankan posisinya di lini tengah.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa Ancelotti cenderung mengubah hampir seluruh susunan pemain inti, dengan tetap mempertahankan Raphinha, Vinicius, dan Bruno Guimaraes, sebagai bagian dari upayanya menemukan komposisi terbaik menjelang laga-laga penting mendatang.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google