Carlo Ancelotti, pelatih timnas Brasil, bersiap melakukan perubahan besar pada susunan pemainnya dalam laga uji coba kedua melawan Australia pada hari Selasa, namun ia tidak berniat mengistirahatkan Raphinha, mengingat penampilan gemilang bintang Barcelona itu bersama klub dan timnasnya.

Brasil bermain imbang dengan susah payah 1-1 melawan Australia pada pertandingan pertama, setelah "Selecao" tampil kurang meyakinkan, sebelum akhirnya menyelamatkan hasil imbang pada masa tambahan waktu.

Menurut surat kabar Brasil "Globo Sport", Ancelotti berniat memainkan Raphinha di posisi ujung tombak, memanfaatkan pengalaman suksesnya bersama Barcelona musim ini dalam peran penyerang nomor "9".

Raphinha menjalani awal musim yang luar biasa bersama Barcelona, setelah mencetak 14 gol dalam 8 pertandingan, ditambah 3 assist, yang mendorong Ancelotti untuk mencoba menempatkannya di posisi yang sama bersama timnas Brasil.

Raphinha telah menjalani pertandingan lalu secara penuh sebagai penyerang lubang, atau playmaker di belakang Endrick, dan menciptakan gol penyeimbang yang dicetak Rayan melalui sundulan kepala pada menit 90+5, setelah Brasil terancam mengalami kekalahan memalukan dari Australia.

Vinicius Junior dan Rayan diperkirakan akan bermain bersama Raphinha di lini serang, menggantikan Endrick dan Estevao, sementara Bruno Guimaraes tetap mempertahankan posisinya di lini tengah.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa Ancelotti cenderung mengubah hampir seluruh susunan pemain inti, dengan tetap mempertahankan Raphinha, Vinicius, dan Bruno Guimaraes, sebagai bagian dari upayanya menemukan komposisi terbaik menjelang laga-laga penting mendatang.