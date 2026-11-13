Ancelotti menenangkan hati Barcelona dengan pesan terus terang

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Carlo Ancelotti, pelatih kepala timnas Brasil, berbicara kepada media dalam konferensi pers yang mendahului laga persahabatan Brasil melawan Jepang di Kota Kallang, Singapura.

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Dan surat kabar AS memuat pernyataan pelatih asal Italia tersebut, di mana ia berkata, "Jepang adalah lawan yang memiliki daya saing tinggi. Mereka telah menunjukkan dalam beberapa tahun terakhir betapa bagusnya penampilan mereka di berbagai kompetisi dan bagaimana mereka berkembang. Mereka juga membuktikan hal itu di Piala Dunia. Mereka memiliki pemain-pemain istimewa, dan kita akan menghadapi laga yang sangat berat."

Ia melanjutkan, "Semua pemain senang berada di sini, dan mereka ingin bermain di laga ini. Mengenakan seragam timnas Brasil merupakan kebanggaan bagi semua orang."

Ia menambahkan, "Raphinha tampil sangat bagus di sini dan bersama klubnya, Barcelona. Ia menunjukkan kualitas luar biasa bersama tim Catalan itu, dan ia bisa bermain bersama kami di posisi penyerang."

Terkait kekhawatiran klub-klub akan cedera para pemain, ia berkomentar, "Prioritas selalu menjaga kesehatan pemain. Jika ia mampu tampil dan dalam kondisi fisik yang memungkinkannya bermain 100%, maka ia akan bermain. Kami akan mengatur menit bermain seluruh pemain, dan kami akan mengevaluasi kondisi masing-masing dari mereka. Kami memiliki informasi yang diperlukan untuk mengatur jumlah menit bermain setiap pemain."

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Ancelotti menegaskan, "Semua klub bisa merasa tenang terkait keberadaan pemain mereka bersama timnas. Kami memiliki tim kerja berkelas tinggi, dan prioritasnya adalah kesehatan para pemain, dan mereka akan kembali ke klub masing-masing dalam kondisi baik."

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Mengenai penampilan Lucas Perri, ia berkomentar, "Saya melihatnya memiliki rasa percaya diri dan ketenangan yang besar, dan ia juga berkembang dengan baik di posisi penjaga gawang. Ia menampilkan kerja yang luar biasa bersama Torino, dan ia adalah pemain tambahan dalam skuad ini."

Ia menyoroti, "Dalam beberapa hari terakhir, kami menggelar berbagai tes untuk mengetahui pemain-pemain yang mampu bermain. Dan mereka meninggalkan kesan yang sangat baik pada saya. Saya sudah punya nama-nama pemain yang saya pertimbangkan untuk dimainkan di laga ini, tetapi saya tidak akan mengungkapnya."

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Ia menambahkan, "Sangat penting bagi timnas Brasil untuk memiliki pemain sayap yang mampu bermain di lini tengah. Hal itu berhasil sangat baik bagi saya ketika saya melakukannya dengan Ángel Di María di Real Madrid, dan João Gomes juga bisa melakukan hal yang sama."

Ia menjelaskan, "Perubahan setelah Piala Dunia? Saya mengevaluasi para pemain setelah Piala Dunia, dan hasilnya sangat positif. Masih ada beberapa pemain yang belum bisa hadir di sini. Tetapi skuad berjalan dengan baik, dan saya sangat senang dengan mereka."

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Carlo Ancelotti menekankan, "Saya tahu para pemain ingin bermain bersama timnas, dan saya tidak perlu mengatakan apa pun kepada mereka agar mereka masuk ke lapangan dan tampil kompetitif."

Ia menegaskan, "Brasil adalah timnas terbesar di dunia, dan para suporter akan hadir mendukung kami di setiap laga dan akan menyokong kami. Hal itu berbeda di negara-negara lain."

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Ia menyoroti, "Semangat para pemain selama latihan luar biasa, dan mereka memberi kami kesan yang sangat baik, serta kami memiliki kualitas yang menjadi bekal kami untuk masa depan. Yang kami butuhkan hanyalah pengalaman, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli. Adapun bakat, itu tidak bisa diciptakan, dan kami memilikinya. Kami akan terus mendukung bakat-bakat itu. Ada beberapa pemain yang tidak bermain bersama klub mereka, dan kami harus membantu serta mendukung mereka."

Ia menutup, "Kritik adalah hal yang wajar. Kami sedang melewati fase transisi yang melibatkan pemain-pemain baru. Dan kami berupaya membangun skuad yang kuat sebagai persiapan untuk masa depan."