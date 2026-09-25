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imago-sport-1082718117.jpgBrazil Photo Press
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Ancelotti menekan Raphinha dan melindungi Madrid

Australia vs Brazil
Australia
Brazil
Friendlies
Raphinha
Vinicius Junior
Endrick
Australia
Brasil

Apa yang terjadi?

Carlo Ancelotti memaksakan pengaruhnya pada laga imbang Brasil 1-1 melawan Australia, setelah ia memberi Raphinha 95 menit penuh, sementara ia menarik keluar Vinicius Junior dan Endrick dari lapangan pada menit ke-65, dalam sebuah keputusan yang mencerminkan perbedaan penanganan terhadap trio penyerang.

Penampilan penuh Raphinha datang dalam pertandingan yang mengungkap perbedaan dalam keputusan Ancelotti, sebelum penyerang Barcelona itu menciptakan gol penyeimbang pada menit ke-95 dari sepak pojok yang diarahkan Ryan ke gawang, sehingga menyelamatkan Brasil dari kekalahan.

Sebaliknya, Vinicius dan Endrick tidak menyelesaikan pertandingan, di saat pemain yang disebut pertama sedang melalui periode yang tidak stabil bersama Real Madrid, yang menempatkan keputusan Ancelotti di bawah sorotan, terutama karena pelatih Italia itu sebelumnya telah berbicara tentang Vinicius yang belum mencapai level terbaiknya.

Hal ini terjadi di saat Raphinha menjalani awal yang luar biasa bersama Barcelona, setelah ia mencetak 14 gol dalam 8 pertandingan pertama musim ini, dan memuncaki daftar pencetak gol terbanyak Liga Spanyol, sebelum ia mencetak trigol dalam kemenangan atas Sevilla 3-1.

Ancelotti tidak mengandalkan Raphinha di posisi penyerang murni, posisi yang membuatnya bersinar bersama Barcelona di bawah kepemimpinan Hansi Flick, tetapi ia mempertahankannya di lapangan hingga saat-saat terakhir, sehingga pemain itu membalasnya dengan menciptakan gol penyeimbang.

Friendlies
Australia crest
Australia
AUS
Brazil crest
Brazil
BRA

Adapun Vinicius, ia meninggalkan lapangan setelah 65 menit, sebagai isyarat baru bahwa sang pelatih menilai bintang Brasil itu saat ini tidak sedang melalui periode terbaiknya, meskipun ia menegaskan kepercayaannya akan kembalinya sang pemain ke level yang biasa ia tunjukkan.

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