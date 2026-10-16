Carlo Ancelotti, mantan pelatih Real Madrid dan kini juru taktik timnas Brasil, kembali menimbulkan kekhawatiran di dalam Barcelona yang diasuh Hansi Flick, setelah Federasi Sepakbola Brasil mengumumkan tur baru untuk timnas selama jeda internasional di bulan November, di tengah kecemasan akan risiko cedera baru bagi para pemain klub Catalunya tersebut.

Cedera otot yang dialami Raphinha saat tampil bersama Brasil dalam laga uji coba melawan Australia menjadi salah satu kabar negatif paling mencolok bagi Barcelona, yang tengah menampilkan performa istimewa berkat gaya menyerangnya.

Winger Brasil itu meninggalkan lapangan di akhir babak pertama, dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan timnas negaranya 4-2, setelah ia mencetak satu gol dari titik penalti.

Barcelona merasakan dampak absennya Raphinha dalam dua pertandingan terakhir mereka, karena tidak dapat mengandalkannya saat menang 3-0 atas Getafe di LaLiga, serta kemenangan 4-1 atas Galatasaray di Istanbul, dalam matchday kedua fase grup Liga Champions.

Program timnas Brasil selama jeda internasional terakhir memicu kritik, setelah mereka menjalani dua pertandingan melawan Australia sebelum terbang ke Kolkata untuk menghadapi India, dalam sebuah tur yang dinilai minim nilai sportif dibandingkan beban yang ditimbulkannya bagi para pemain.

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Ancelotti pun tidak memperoleh banyak manfaat dari rangkaian pertandingan itu, kecuali memantau beberapa talenta muda yang dicalonkan untuk tampil dalam proyek Olimpiade, di antaranya Arthur Dias, bek Atletico Paranaense, yang menjadi target ketertarikan Barcelona menjelang bursa transfer musim dingin.

Sementara Barcelona belum sepenuhnya pulih dari dampak cedera Raphinha, Ancelotti bersiap kembali ke ajang internasional, karena Federasi Sepakbola Brasil mengumumkan bahwa pelatih Italia itu akan mengungkap daftar pemain timnas untuk jeda internasional mendatang pada Kamis, 29 Oktober.

Timnas Brasil dijadwalkan menjalani dua pertandingan uji coba di Singapura, menghadapi Jepang pada 14 November, sebelum berjumpa timnas Singapura pada 17 bulan yang sama, di Stadion Nasional yang berkapasitas sekitar 55 ribu penonton.

Laga melawan Jepang akan menjadi pengulangan pertemuan kedua timnas setelah bentrok di babak 16 besar Piala Dunia terakhir, sementara pertandingan kedua menjadi perjumpaan pertama antara timnas senior Brasil dan Singapura.

Federasi Sepakbola Brasil membela pilihan destinasi tersebut, dengan menjelaskan dalam sebuah pernyataan bahwa penentuan pertandingan itu dilakukan dengan mempertimbangkan kalender internasional, karena timnas-timnas besar Eropa menjalani pertandingan resmi pada periode tersebut, sehingga mengurangi peluang untuk menyepakati laga uji coba dengan timnas dari benua itu, situasi yang serupa dengan apa yang terjadi di Afrika.

Dengan semakin dekatnya jeda internasional yang baru, Barcelona tetap menanti kondisi para pemain internasional mereka, di tengah kekhawatiran terulangnya skenario cedera Raphinha, serta dampaknya berupa absennya pemain-pemain penting pada fase ketika tim berupaya melanjutkan hasil-hasil kuat mereka.