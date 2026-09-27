Ancelotti bosan dengan Vinicius, Barcelona cemas soal Raphinha

Carlo Ancelotti, pelatih kepala timnas Brasil, tengah mencari solusi baru di tengah menurunnya performa dan hasil "Selecao", dan tampaknya ia mengarah untuk memanfaatkan pengalaman Hansi Flick dengan Raphinha di Barcelona.

Ancelotti berniat memainkan pemain Barcelona itu di posisi penyerang murni, dalam laga uji coba mendatang melawan Australia, dengan mengesampingkan para penyerang lain yang telah dipanggilnya, dalam upaya menghadirkan "efek Raphinha" dari Blaugrana ke timnas Brasil, menurut surat kabar"Sport" asal Catalunya.





Baca juga

Bayern Munich bersaing dengan Barcelona untuk memperebutkan sang juara dunia

Berapa lama Mbappe dan Konate akan absen membela Real Madrid?

Raphinha tengah menjalani periode terbaiknya, dengan mencetak 14 gol musim ini, sehingga menjadi pencetak gol terbanyak paling menonjol di La Liga Spanyol selama awal musim yang mengejutkan.

Barcelona memanfaatkannya di posisi penyerang murni atau sebagai penyerang palsu selama awal musim, dan pemain Brasil itu berhasil menghadirkan efektivitas serangan yang menakjubkan, yang mendorong Ancelotti meyakini kemampuannya untuk menjalankan peran yang sama bersama timnas.

Gagasan Ancelotti berdasar pada memperkuat lini tengah dengan lebih banyak kekuatan dan kreativitas, serta memanfaatkan kemampuan bagus Raphinha dalam menuntaskan serangan.

Solusi baru

Tampaknya mantan pelatih Real Madrid itu mulai merasa jenuh dengan level Vinicius dan Endrick, yang tidak memberikan banyak kontribusi sejak ia mengemban tugas, sehingga mendorongnya untuk mencari solusi baru. Raphinha pun menjadi rujukan baginya, dengan pemberian kewenangan yang lebih besar di dalam lapangan, menurut "Sport".

Raphinha sebelumnya mewarisi kaus nomor 10 yang dikenakan Neymar bersama timnas Brasil, dan ia akan memimpin tim dalam laga uji coba kedua secara beruntun melawan Australia.

Di Barcelona, muncul sejumlah kekhawatiran atas kembalinya Ancelotti menguras tenaga sang pemain, setelah Raphinha menjalani laga uji coba pertama secara penuh (berakhir imbang 1-1), di tengah dugaan bahwa ia juga akan bermain dalam jumlah menit yang besar pada pertandingan kedua.

Raphinha saat ini berada dalam kondisi fisik yang baik, namun keberadaannya bersama timnas Brasil selalu diiringi kekhawatiran akan risiko yang tidak perlu, setelah kondisi-kondisi tersebut terkadang menyebabkannya mengalami cedera serius.



