Bagikan Ikuti GOAL di Google

Laga antara Tunisia dan Libya di Stadion Internasional Tripoli, Selasa (hari ini), diwarnai insiden panas menjelang akhir babak pertama. Wasit memberikan penalti untuk tuan rumah, keputusan yang memicu kemarahan para pemain Tunisia dan membuat mereka mengancam mundur dari pertandingan, sebelum akhirnya mengurungkan niat dan memutuskan melanjutkan laga.

Iklan

Laga antara Tunisia dan Libya di Stadion Internasional Tripoli, Selasa (hari ini), diwarnai insiden panas menjelang akhir babak pertama. Wasit memberikan penalti untuk tuan rumah, keputusan yang memicu kemarahan para pemain Tunisia dan membuat mereka mengancam mundur dari pertandingan, sebelum akhirnya mengurungkan niat dan memutuskan melanjutkan laga.

Insiden itu terjadi beberapa menit sebelum babak pertama usai, ketika wasit menunjuk titik putih untuk Libya lewat keputusan yang mengundang kontroversi. Para pemain Tunisia melayangkan protes keras, menolak keputusan tersebut, dan memutuskan tidak melanjutkan pertandingan sebagai bentuk protes, sebelum situasi berhasil diredam dan mereka kembali untuk menuntaskan laga.

Ezzo Al-Marimi sukses mengeksekusi penalti tersebut pada menit 45+5 dan memberi Libya gol penyeimbang. Sebelumnya, Tunisia unggul cepat lewat Anis Ben Slimane pada menit ketiga, memanfaatkan kesalahan naif di lini belakang lawan.

Dengan dua gol tersebut, babak pertama berakhir imbang 1-1 dalam laga yang sangat penting bagi kedua tim pada matchday keempat Grup H Kualifikasi Piala Afrika 2027.

Iklan Iklan

Kedua tim memasuki laga ini dengan situasi berbeda. Posisi Tunisia di kualifikasi makin sulit setelah kalah 0-2 dari Libya pada matchday ketiga dalam pertandingan yang digelar di Sfax. Itu menjadi kekalahan pertama Tunisia sepanjang perjalanan di kualifikasi.

Topik Terkait

Tunisia mengawali kiprahnya dengan bermain imbang 1-1 melawan Uganda, lalu kembali imbang 2-2 dengan Botswana. Hasil itu membuat mereka hanya mengoleksi dua poin dari tiga laga pertama dan menghuni dasar klasemen Grup H sebelum duel di Tripoli.

Di sisi lain, Libya menjalani laga ini dengan moral tinggi usai meraih kemenangan perdana di kualifikasi atas Tunisia pada matchday sebelumnya. Hasil tersebut mengangkat raihan mereka menjadi empat poin dan menempatkan mereka di peringkat kedua grup, di belakang pemuncak klasemen Uganda yang mengoleksi lima poin, sementara Botswana berada di posisi ketiga dengan tiga poin.

Iklan

Pada pertemuan pertama, Libya menang 2-0 berkat gol penalti Ali Youssef pada menit 44 dan gol kedua dari Hamdou Elhouni pada menit 62. Kemenangan itu menjadi kemenangan bersejarah Libya di tanah Tunisia sekaligus menempatkan lawannya di bawah tekanan besar jelang laga kedua.