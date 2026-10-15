Ancaman Liverpool jadi kata sandi dalam perpanjangan kontrak pemain Barcelona

Barcelona mencapai kesepakatan dengan gelandang muda, Marc Bernal, untuk memperpanjang kontraknya hingga tahun 2031, dengan klausul penalti sebesar 500 juta euro, dalam langkah yang bertujuan menjauhkan klub-klub yang tertarik merekrutnya, terutama Liverpool.

Surat kabar"Sport" Spanyol menyebutkan bahwa kontrak baru itu diperkirakan akan diumumkan secara resmi dalam beberapa hari ke depan.

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Liverpool dan Atletico Madrid sebelumnya menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Bernal pada musim panas lalu, khususnya klub Inggris tersebut, yang berencana mengajukan tawaran sekitar 60 juta euro pada musim panas 2027.

Andoni Iraola, pelatih Liverpool, secara khusus menghargai kemampuan pemain itu dan potensi perkembangannya. Rencana Liverpool adalah memberi Bernal lebih banyak menit bermain, jika peluangnya di Barcelona berkurang.

Namun pelatih Barca, Hansi Flick, telah membuktikan sejak awal musim ini kemampuannya mengatur menit bermain para pemain, dan Bernal mendapatkan banyak kesempatan untuk tampil.

Bernal merupakan salah satu anak generasi 2007 di akademi "La Masia" yang bersinar bersama tim utama.

Pemain itu menjalani musim ketiganya bersama tim utama Barcelona, setelah cedera yang dialaminya di stadion Vallecas membuatnya menepi sepanjang musim pertamanya, musim di mana ia hanya bermain dua laga sebagai starter, dan cedera itu juga mempersulitnya untuk tampil konsisten pada musim kedua. Karena itu ia masih berada di awal perjalanannya, sementara rekan-rekannya dari generasi yang sama, seperti Lamine Yamal dan Pau Cubarsi, telah mencapai puncak dan meraih beberapa gelar.

Bernal menghadapi persaingan ketat di lini tengah Barcelona, yang pada musim lalu diisi Pedri, Gavi, Frenkie de Jong, Dani Olmo, dan Fermin Lopez, sebelum klub mendatangkan Rodrigo Hernandez "Rodri", pemenang Ballon d'Or tahun 2024.

Perpanjangan kontrak Bernal menjadi bagian dari rangkaian perpanjangan kontrak yang diselesaikan Deco, direktur olahraga Barcelona, yang mencakup bintang-bintang saat ini seperti Raphinha, dan talenta-talenta muda seperti Xavi Espart, yang baru-baru ini memperpanjang kontraknya hingga tahun 2030.



