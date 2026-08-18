Real Madrid tampaknya bakal menghadapi salah satu persaingan internal terpanas musim ini, di mana posisi playmaker dalam skema Jose Mourinho hanya cukup untuk satu orang, antara pemain asal Turki Arda Guler dan pemain Inggris Jude Bellingham.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", pelatih asal Portugal itu, sesuai dengan ide-ide barunya, mengandalkan dua pemain di posisi gelandang serang di belakang Kylian Mbappe, sebagai penghubung utama antara lini tengah dan lini serang, sebuah peran yang pada awalnya tampak nyaris pasti dipesan untuk Bellingham.

Namun, persamaan itu berbalik sepenuhnya selama masa persiapan musim baru. Sementara Bellingham terlambat bergabung dengan latihan setelah tampil di Piala Dunia, Arda Guler memanfaatkan peluang tersebut secara maksimal dan mencuri perhatian sebagai salah satu pemain terbaik tim dalam laga-laga pramusim.

Mourinho awalnya mencoba bintang Turki itu sebagai gelandang, sebelum mendorongnya ke posisi gelandang serang, di mana ia tampil cemerlang secara mencolok dan menyuguhkan penampilan yang melampaui semua ekspektasi, sehingga menempatkannya di garis terdepan saat ini.

Menurut indikasi terakhir, Guler memiliki keunggulan untuk menjadi starter menggeser Bellingham dalam laga pembuka Real Madrid di liga menghadapi Espanyol pada 22 Agustus, sehingga pemain Inggris itu dituntut untuk mengeluarkan usaha ganda jika ingin merebut kembali tempatnya dan mengambil posisi dari pemain Turki yang sedang bersinar tersebut.